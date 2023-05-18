سقوط مستريحة المستلزمات الطبية فى سوهاج بعد نصبها على المواطنين

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط إحدى السيدات لقيامها بتلقى مبالغ مالية من المواطنين بسوهاج بزعم توظيفها لهم مقابل أرباح، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من 3 أشخاص، مقيمين بمحافظة سوهاج، بتضررهم من إحدى السيدات لقيامها بتلقى مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة المستلزمات الطبية مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم، إلا أنها لم تلتزم بما وعدت به ورفضت رد المبالغ المالية المستولى عليها.

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وقيام (إحدى السيدات، مقيمة بمحافظة سوهاج) بممارسة نشاط احتيالي على النحو المشار إليه، مما مكنها من الاستيلاء على مبالغ مالية من المُبلغين بلغت (550 ألف جنيه) وتوقفت عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها، وأضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافها وأمكن ضبطها، وبمواجهتها أقرت بممارستها ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه.