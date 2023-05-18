الخميس 18 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

سقوط مستريحة المستلزمات الطبية فى سوهاج بعد نصبها على المواطنين

مستلزمات طبية
مستلزمات طبية

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط إحدى السيدات لقيامها بتلقى مبالغ مالية من المواطنين بسوهاج بزعم توظيفها لهم مقابل أرباح، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من 3 أشخاص، مقيمين بمحافظة سوهاج، بتضررهم من إحدى السيدات لقيامها بتلقى مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة المستلزمات الطبية مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم، إلا أنها لم تلتزم بما وعدت به ورفضت رد المبالغ المالية المستولى عليها.

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وقيام (إحدى السيدات، مقيمة بمحافظة سوهاج) بممارسة نشاط احتيالي على النحو المشار إليه، مما مكنها من الاستيلاء على مبالغ مالية من المُبلغين بلغت (550 ألف جنيه) وتوقفت عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها، وأضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافها وأمكن ضبطها، وبمواجهتها أقرت بممارستها ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه. 

وزارة الداخلية محافظة سوهاج مستريحة سوهاج

الأكثر قراءة

الحكومة تنفى حث المواطنين على إحكام غلق أبواب منازلهم بسبب "عصابة"

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في بداية التعاملات اليوم الخميس

"بيخلّص حق ابنه".. طالب يطعن زميله ووالد المصاب ينتقم بالطالبية

"زراعة البحيرة": متابعة مستمرة لتوريد القمح فى جميع أنحاء المحافظة

خبير اقتصادى: مصر تخطط للوصول لـ8% من السوق العالمية للهيدروجين الأخضر

فوربس: غضب المصريين من مسلسل كليوباترا أجبر نتفليكس على غلق التعليقات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد أبو ليلة

فن إدارة الجمهور.. هكذا لقّن «مدبولى» الزعيم وسعيد صالح درسًا بـ«ريا وسكينة»

خالد عكاشة

خطة سلام إفريقية لإيقاف الحرب الروسية الأوكرانية

عبد الرحيم طايع

محمد رمضان.. الحرية الفنية والقمع الثقافى!

سامح الأسوانى

المركزية المصرية وكليوباترا

محمد العسيري

بشاير الخيرات من توشكى والعوينات

ماجد حبته

مناخ الاستثمار.. العام والخاص

حسن كامل

التحدى الاقتصادى العالمى وشبح الركود

محاسن السنوسي

رحيل رجل نادر

صور

هنا العاصمة الإدراية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الكنيست يمهد لإقرار قانون يحظر رفع العلم الفلسطينى

فلسطين: الاحتلال يستهدف الوجود المسيحى والإسلامى بالأراضى المُقدسة

فلسطين تطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في وقف التصعيد الإسرائيلي