الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط لصين سرقا سورا حديديا بالطريق في المقطم

متهمين
متهمين

عقب رصد تداول منشور مدعوم بمقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمناً قيام شخصين بسرقة سور حديدى بالطريق العام بدائرة قسم شرطة المقطم وفرارهما هاربين.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفنى أمكن تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنهم (4 أشخاص - مقيمين بالقاهرة).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبحوزتهم (جزء من السور الحديدى – الأداة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة) وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه. 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

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