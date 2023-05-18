ضبط عصابة تستولى على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى للمواطنين بالمنيا

واصلت أجهزة وزارة الداخلية مكافحة جرائم الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاستيلاء على أموال عملاء البنوك وبطاقات الدفع الإلكترونى.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال، من خلال قيام بعض الأشخاص بالاتصال بهم وإيهامهم بأنهم موظفو خدمة العملاء بالبنوك أو البريد، أو مندوبو إحدى الوزارات، وتمكنهم بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم واستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى، فضلاً عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية المسجلة بأرقام هواتف محمولة تخص أشخاصا آخرين.

عقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاعى الأمن العام ونظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومديرية أمن المنيا، تم تحديد العناصر الإجرامية القائمة على ذلك النشاط الإجرامى، وأمكن ضبط شخصين، مقيمين بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا، وبحوزتهما هاتف محمول، "بفحصه فنياً تبين احتواؤه على العديد من الرسائل المستخدمة فى عمليات الاحتيال على النحو المشار إليه"، وأمكن الاستدلال على عدد 9 من المجنى عليهم، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الوقائع على النحو المشار إليه.