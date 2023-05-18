الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الطاهرى من جدة: عودة سوريا للقمة العربية خطوة إيجابية للأمام 

سوريا
سوريا

قال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إنه يجب التوقف أمام عودة سوريا للقمة العربية في جدة، والتي تعتبر خطوة إيجابية للأمام من منطلق التماسك الإقليمي العربي.

وأضاف خلال تواجده في جدة عبر قناة "إكسترا نيوز": "سوريا التي أُبعدت من الجامعة العربية منذ سنوات ليست سوريا اليوم، فهي تواجه تحديات اقتصادية وإنسانية بالغة الصعوبة، وليس خافيًا على أحد، الدور المصري على مدار السنوات الماضية، والذي كان محدد الأهداف في إعادة النظام الإقليمي العربي بعد السيولة التي مر بها".

وتابع: "رسالة مصر منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، كانت واضحة تجاه سوريا وهي وحدة أراضيها، وألا يكون الإرهاب جزءًا من مستقبل مصر وهذا ما أعلنه الرئيس السيسي منذ 2017".

وأوضح أن مصر على مدار الـ9 سنوات الماضية كانت عامل استقرار لهذه المنطقة من المشرق إلى المغرب، من خلال معالجة الكثير من القضايا والأمور على كل المستويات والعمل على تسوية الخلافات العربية.

وأكد أن هناك الكثير من الكتابات التي تحمل أفكارًا ضيقة، مضيفًا: "لا بد أن نعلم أن وجود سوريا ضرورة، ولم تحصد سوريا من إبعادها سوى الضرر".

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