يترأس الرئيس السوري بشار الأسد، وفد بلاده خلال القمة العربية الـ32، والتي مقرر أن تنعقد غداً الجمعة في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، بحسب ما أعلن عنه وزير خارجية السوري فيصل المقداد، خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية.

وعرضت فضائية "القاهرة الإخبارية"، فيديوجراف بعنوان “الجامعة العربية وسوريا 12 عاما من التجميد إلى التطبيع”، بالتزامن مع إعلان استعادة سوريا لمقعدها في جامعة الدول العربية، حيث قررت الجامعة استئناف مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعاتها، وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها، اعتبارا من 7 مايو2023.

الجامعة العربية وسوريا 12 عاما من التجميد إلى التطبيع

ـ 12 نوفمبر 2011: الجامعة العربية تققر تعليق عضوية سوريا بموافقة 13 دولة.

ـ 27 ديسمبر 2018: الإمارات والبحرين تعيدان فتح سفارتيهما في دمشق بعد إغلاق 7 سنوات.

ـ 20 مارس 2019: وزير الخارجية سامح شكري يؤكد أم مصر ليس لديها أي شروط لعودة سوريا إلي الجامعة العربية.

ـ 9 مارس 2021: وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد، يصرح بان عودة سوريا إلي محيطها العربي لا بد منه وفي مصلحتها.

ـ 25 يوليو 2021: قال ملك الأردن عبدالله الثاني، إن النظام السوري "باق" ويدعو إلى الحوار معه.

ـ بين 23 إلى 25 سبتمبر 2021: وزراء خارجية مصر والأردن وعمان والعراق، يلتقون نظيرهم السوري على هامش اجتماع الأمم المتحدة.

ـ 18 مارس 2022: الرئيس السوري بشار الأسد يصل إلى الإمارات في أول زيارته إلى دولة عربية منذ 2011.

ـ 6 فبراير2023: دول عربية عديدة تساهم في جهود الإغاثة إثر زلزال مدمر ضرب شمالي سوريا وجنوبي تركيا.

ـ 20 فبراير2023: الأسد يزور مسقط ويلتقي سلطان عمان هثيم بن طارق.

ـ 19مارس 2023: الأسد يزور أبوظبي ويلتقي رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

ـ 1 أبريل 2023: وزير الخارجية السوري فيصل المقداد يجري مباحثات في القاهرة لأول مرة منذ 2011.

ـ 13 أبريل 2023: وزيرا خارجية السعودية وسوريا يبحثان في جدة سبل إيجاد حل سياسي يحافظ علي وحدة سوريا.

ـ 14 أبريل: وزراء خارجية السعودية ومصر والعراق والأردن يعقدون اجتماعا تشاوريا في جدة مع نظيرهم السوري.

ـ 18 أبريل2023 : وزير خارجية السعودية يزرو دمشق ويلتقي الرئيس بشار الأسد.

ـ 30 أبريل: وزارء خارجية مصر والسعودية والعراق والأردن يعقدون اجتماعا تشاوريا في عمان مع نظيرهم السوري.

ودعت جامعة الدول العربية إلى ضرورة اتخاذ خطوات عملية وفاعلة للتدرج حول حل الأزمة وفق مبدأ الخطوة مقابل الخطوة، بما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2254 بمواصلة الجهود التي تتيح توصيل المساعدات الإنسانية لكل المحتاجين في سوريا، مطالبة بتشكيل لجنة اتصال وزارية مكونة من الأردن والسعودية والعراق ولبنان ومصر والأمين العام، لمتابعة تنفيذ اتفاق عمان والاستمرار بالحوار المباشر مع دمشق للتوصل لحل شامل للأزمة يعالج جميع تبعاتها.