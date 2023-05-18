الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط عصابة تسرق الدراجات النارية بالقاهرة

الدراجات النارية
الدراجات النارية

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة باب الشعرية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية"، حال شروع اثنين منهم بسرقة دراجة نارية واستقلال الثالث سيارة "ملك والده " ، وبحوزتهم فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار - كمية من مخدر الآيس، وبمواجهتهم اعترفوا بشروعهم فى سرقة الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهم حال توقفها بدائرة القسم بأسلوب "توصيل الأسلاك" ، كما اعترفوا بحيازتهم للسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطهم الإجرامى والمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسيارة لتسهيل تحركاتهم. 

وبتطوير مناقشتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطهم الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" ، وأنهم وراء ارتكاب واقعة سرقة الدراجة النارية ملك أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم حال توقفها أسفل العقار محل سكنه، كما تم بإرشادهم  ضبط الدراجة النارية المستولى عليها بمكان إخفائها بدائرة القسم  وباستدعاء المجنى عليهما، تعرفا على الدراجتان ، واتهموهم بالسرقة.

مباحث قسم شرطة باب الشعرية مديرية امن القاهرة

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