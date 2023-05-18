"العربية للتنمية الزراعية" تبحث ملفات الأمن الغذائى والتغير المناخى

التقى السفير هشام بدر، المنسق الوطنى للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية، الدكتور إبراهيم الدخيري، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، لبحث ملفات التعاون في مجالات الأمن الغذائي والتنمية الزراعية.

وأكد بيان رسمي أصدرته المنظمة العربية للتنمية الزراعية اليوم، أن اللقاء تناول حرص المنظمة والمبادرة على تنفيذ إطار رؤيتهما الانفتاحية وتوجهاتهما الاستراتيجية على عقد شراكة ذكية بين الطرفين وبحث سبل تعزيز التعاون بين المنظمة والمبادرة في عدد من المجالات التي تخدم قضايا الأمن الغذائي والتنمية الزراعية.

وقال مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية في تصريحات اليوم الخميس، إنه تم بحث عدد من الملفات المشتركة في التعاون منها التنمية المستدامة وسلاسل الإمداد والتجارة البينية وقضايا التغير المناخى وخصوصًا المتعلق فيها بالزراعة وريادة الأعمال وإدماج المرأة والشباب فى المجتمع.

وأضاف الدخيري، أن اللقاء تطرق إلى مناقشة ترتيبات توقيع اتفاقية التعاون بين المنظمة العربية للتنمية الزراعية والمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية والتى تعتبر أحد المخرجات الهامة والتي يعمل الخبراء من الجانبين على وضع اللمسات الأخيرة عليها.

وتعهد مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية بتقديم كل الدعم اللازم للمنسق العام وفريقه لتعزيز التعاون والشراكات مع المنظمة، معربًا عن ثقته في قدرة المنسق العام وفريقه على تحقيق المزيد من التقدم في مجال المشروعات الخضراء والذكية، مؤكدًا على أهمية الابتكار والتكنولوجيا البيئية في تحقيق الأهداف المستدامة وتحسين جودة الحياة.

واتفق الدخيري والسفير هشام بدر على التواصل والتعاون المستمر لتحقيق التقدم والنجاح في تنفيذ مشروعات المبادرة وتعزيز الوعي البيئي والتنمية المستدامة والتعاون في منتدى "كوب 28"، والذي سينعقد في دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرًا إلى أن المنظمة العربية للتنمية الزراعية هي إحدى الأذرع الفنية لجامعة الدول العربية والمعنية بالأمن الغذائي المستدام والتنمية الزراعية المستدامة وهي المسئولة عن استراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة 2030.

وأوضح مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية أن استراتيجية التنمية الزراعية العربية التى تقوم على 5 أهداف رئيسية وهى: دعم التحول والتكيف في النظم الزراعية والغذائية للقضاء على الجوع والحد من الفقر والمحافظة على حُسن إدارة الموارد الزراعية والنظم الأيكولوجية واستدامتها في المنطقة العربية وتعزيز التكامل الزراعي العربي ودعم آليات وإجراءات وسياسات ونظم التجارة والاستثمار الزراعي العربي وتنمية وازدهار الريف العربي وتأهيل ودعم مقدرات التأقلم مع التغيرات البيئية والاقتصادية والمجتمعية ذات الصلة بالقطاع الزراعي وحُسن إدارة ومشاركة وإتاحة المعرفة الزراعية فنيًا ومؤسسيًا لدعم صانعي القرار مستودع المعرفة الزراعية.