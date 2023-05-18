الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

السجن 10 سنوات غيابيا لديلر تسبب في عاهة مستديمة لمواطن بالإسكندرية

مجمع محاكم الاسكندرية
مجمع محاكم الاسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة المتهم " ح.ي.ع" غيابيا بالسجن المشدد 10 سنوات، مما أسند إليه وألزمته بالمصاريف، لاتهامه بأحداث عاهة مستديمة للمجني عليه " م.م.ب".

 صدر الحكم برئاسة المستشار السيد عبد اللطيف حامد، رئيس المحكمة، وبعضوية كل المستشار معتز نور الدين محمد حسن، والمستشار إبراهيم حسين فايد، وسكرتير المحكمة محمد عثمان.

- تفاصيل القضية

ترجع أحداث القضية برقم 714 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة الرمل أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الرمل اول يفيد بقيام المتهم بالتعدي على المجني عليه وإصابته وتسبب له في عاهة مستديمة بدائرة القسم.
توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الرمل اول ، أنه علي اثر خلاف سابق بين المتهم " ح.ي.ع " وبين والد المجني عليه " م.م.ب" ، وذلك بسبب رفضه لقيام المتهم ببيع المواد المخدرة أمام المحل الخاص به ،وفي يوم الواقعة طلب من المتهم عدم الوقوف أمامه، إلا أن ذلك لم يلقي قبول المتهم وحدثت مشادات،  وعلي أثرها توجه المتهم صوب المجني عليه مشهرا سلاح أبيض خنصر، وما أن ظفر به فتعدي عليه بطعنه استقرت بيده اليسرى محدثا إصابته وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
ثبت من تقرير الطب الشرعي أنه بتوقيع الكشف الطبي علي المجني عليه، تبين أن اصابته عبارة عن التئام تامة التكوين بمقدم الساعد الأيسر بباطن اليد وجائزة الحدوث وفق التصوير الوارد وتخلف عنها عاهة مستديمة وإعاقة في حركات الثني لأصابع اليد اليسرى وتقدر نسبتها بحوالي 40% ، قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية.

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