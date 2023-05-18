"إي فاينانس" تُعلن نتائجها المالية والتشغيلية في الربع الأول من 2023

نجحت المجموعة في الانطلاق للعام الجديد بأداء قوي في ضوء النمو الملحوظ لإجمالي الإيرادات بمعدل سنوي 37.3% وارتفاع صافي الربح بمعدل سنوي 40.7% خلال الربع الأول من عام 2023، بفضل الأداء القوي لمختلف القطاعات وذلك على الرغم من التحديات الصعبة التي تواجه المشهد الاقتصادي العام.

وأعلنت اليوم الخميس، شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية ش.م.م (كود البورصة المصريةEFIH.CA)، عن نتائجها المالية والتشغيلية عن فترة الربع الأول من عام 2023 المنتهية في 31 مارس 2023.

وارتفعت الإيرادات بمعدل سنوي 37.3% لتسجل 768.0 مليون جنيه، بفضل الأداء القوي الذي أحرزته شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية» إي فاينانس «وتكنولوجيا تشغيل الأسواق الإلكترونية «eAswaaq» وشركة «خالص» لخدمات المدفوعات الرقمية خلال الفترة. كما شهدت مستويات الربحية تحسنًا هائلًا خلال الربع الأول من العام الجاري، في ضوء ارتفاع الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بمعدل سنوي 51.7% لتبلغ 331.9 مليون جنيه مصحوبًا بنمو هامش الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بواقع 4.1 نقطة مئوية ليسجل 43.2% خلال نفس الفترة.

وارتفع صافي الربح بعد حقوق الأقلية بمعدل سنوي 40.7% ليسجل 281.9 مليون جنيه، مصحوبًا بزيادة هامش صافي الربح بواقع 91 نقطة أساس ليسجل 36.7%.

ملخص قائمة الدخل

(مليون جنيه) الربع الأول 2023 الربع الأول 2022 التغيير إجمالي الإيرادات المجمعة 768.0 559.5 37.3% إيرادات شركة «تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية ”إي فاينانس“» 716.9 511.9 40.0% إيرادات شركة تكنولوجيا تشغيل البطاقات الذكية «eCards» 62.0 62.8 -1.3% إيرادات شركة «خالص» لخدمات المدفوعات الرقمية 15.9 10.1 56.9% إيرادات شركة «إي نابل» لخدمات التعهيد 22.9 18.6 22.8% إيرادات شركة تكنولوجيا تشغيل الأسواق الإلكترونية «eAswaaq» 58.5 11.2 420.4% استبعادات المعاملات بين الشركات التابعة (108.1) (55.2) 95.9% تكلفة المبيعات (382.8) (287.1) 33.3% إجمالي الربح 385.1 272.4 41.4% هامش إجمالي الربح 50.1% 48.7% 1.5% الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك 331.9 218.8 51.7% هامش الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك 43.2% 39.1% 4.1% صافي الربح بعد حقوق الأقلية 281.9 200.3 40.7% هامش صافي الربح 36.7% 35.8% 0.9%

ارتفعت الإيرادات بمعدل سنوي 37.3% لتبلغ 768.0 مليون جنيه خلال عام الربع الأول من عام 2023. ويرجع هذا النمو القوي بصورة أساسية إلى الأداء المتميز لشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية» إي فاينانس «وتكنولوجيا تشغيل الأسواق الإلكترونية «eAswaaq» وشركة «خالص» لخدمات المدفوعات الرقمية خلال نفس الفترة.

واصلت شركة «تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إي فاينانس"» الاستفادة من القيمة المضافة لخدمات الحوسبة السحابية إلى جانب النمو القوي في إيرادات معاملات الرسوم المتغيرة خلال الفترة. كما ساهم النمو القوي لإيرادات شركتي «eAswaaq» وشركة «خالص» في دفع نتائج المجموعة في ظل التحديات الاقتصادية الصعبة.

وبعد استبعاد المعاملات بين الشركات التابعة، احتلت شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إي فاينانس" صدارة المساهمة في إجمالي إيرادات المجموعة خلال الربع الأول من عام 2023، حيث ارتفعت إيرادات الشركة بمعدل سنوي 42.4% لتبلغ 714.6 مليون جنيه تقريبًا، وهو ما يمثل 93% من إجمالي إيرادات المجموعة خلال الفترة.

يأتي ذلك بفضل الأداء القوي لقطاع خدمات الحوسبة السحابية، حيث ارتفعت إيرادات القطاع بمعدل سنوي 151.3% لتسجل 207.6 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2023.

كما يرجع الأداء المتميز الذي حققته الشركة إلى زيادة إيرادات قطاع إدارة المعاملات بمعدل سنوي 53.4%، مدفوعة بارتفاع إيرادات معاملات تحصيل الرسوم الثابتة بنسبة سنوية 27.1% وزيادة معاملات تحصيل الرسوم المتغيرة بمعدل سنوي 78.2% خلال الربع الأول من العام.

جدير بالذكر أن النتائج القوية التي حققتها قطاعي المعاملات والحوسبة السحابية ساهمت في الحد من أثر تراجع إيرادات قطاع الحلول المتكاملة بنسبة سنوية 11.3% خلال الفترة.

وبعد استبعاد المعاملات بين الشركات التابعة، نجحت شركة تكنولوجيا تشغيل الأسواق الإلكترونية «eAswaaq» في تنمية الإيرادات إلى 6.2 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2023 صعودًا من 0.6 مليون جنيه خلال نفس الفترة العام الماضي.

وارتفعت إيرادات شركة «خالص» لخدمات المدفوعات الرقمية بمعدل سنوي بمعدل 21.7% لتبلغ 10.8 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2023، مدفوعًا بنمو شبكة نقاط البيع الإلكترونية بمعدل سنوي 49.8% لتصل إلى 488.5 ألف نقطة بيع خلال الربع الأول من عام 2023، مقابل 326.0 ألف نقطة بيع خلال الربع الأول العام الماضي، فضلاً عن نمو حجم معاملات تجميع ومعالجة الفواتير بنسبة سنوية 26.1% إلى 17.2 مليون معاملة خلال الربع الأول من عام 2023، صعودًا من 13.7 مليون خلال الربع الأول من العام الماضي.

من جانب آخر، انخفضت إيرادات «إي نابل» لخدمات التعهيد بمعدل سنوي 14.1% لتسجل 11.6 مليون جنيه خلال عام 2023. وبلغت إيرادات شركة تكنولوجيا تشغيل البطاقات الذكية «e-Cards» 24.7 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2023، وهو تراجع سنوي بمعدل 28.8%، ويرجع ذلك إلى انخفاض إيرادات خدمات إنتاج البطاقات بمعدل سنوي 24.0%، على خلفية قرار الإدارة بخفض أنشطة إصدار البطاقات نتيجة أسعار الصرف وارتفاع أسعار شرائح البطاقات Chip. جدير بالذكر أن خدمات إدارة وتشغيل البطاقات التابعة للشركة حققت نموًا ملحوظًا للإيرادات وتتوقع الإدارة ارتفاع إيرادات هذا النشاط خلال الفترة القادمة.

على صعيد مستويات الربحية، سجلت مجموعة إي فاينانس إجمالي ربح بقيمة 385.1 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2023، وهو نمو سنوي بمعدل 41.4%. وصاحب ذلك ارتفاع هامش إجمالي الربح بواقع 1.5 نقطة مئوية ليسجل 50.1% خلال نفس الفترة.

يأتي ذلك بفضل الأداء القوي للخدمات المتميزة بهوامش أرباحها المرتفعة، وارتفاع مستويات الربحية خلال الربع الأول من عام 2023، إلى انخفاض نسبة تكاليف المبيعات إلى إجمالي الإيرادات خلال نفس الفترة.

وارتفع صافي الربح بعد حقوق الأقلية بمعدل سنوي 40.7% ليسجل 281.9 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2023، وصاحب ذلك ارتفاع هامش صافي الربح بواقع 91 نقطة أساس ليسجل 36.7%. ويأتي نمو صافي الربح بفضل الارتفاع القوي لمصادر الإيرادات المتميزة بهوامش أرباحها المرتفعة.