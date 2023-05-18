"الداخلية" تضبط مقاولًا هاربًا من 5 ملايين جنيه غرامات بالقاهرة

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة من ضبط مقاول يقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام ومحكوم عليه في 3 قضايا بإجمالي غرامات مالية مستحقة بلغت 5 ملايين و190 ألف جنيه، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها.

وجاء في المادة 528: "تسقط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضى 20 سنة ميلادية، إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضى 30 سنة، وتسقط العقوبة المحكوم بها فى جنحة بمضى 5 سنوات، وتسقط العقوبة المحكوم بها فى مخالفة بمضى سنتين".

وأوضحت المادة 529: "تبدأ المدة من وقت صدور الحكم نهائيًا، إلا إذا كانت العقوبة محكومًا بها غيابيًا من محكمة الجنايات فى جناية؛ تبدأ المدة من يوم صدور الحكم".