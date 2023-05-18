رئيس الضرائب: تزايد مستمر فى بلاغات "التهرب" منذ إطلاق الخط الساخن

قال مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب، إنه منذ إطلاق الخط الساخن 16189، للإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي، وهناك تزايد مستمر في أعداد الشكاوي الواردة للإبلاغ عن وقائع التهرب، لافتًا إلى أن إطلاق هذا الخط جاء تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية، بتفعيل المنظومة الخاصة بتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين لمصلحة الضرائب حول كافة حالات التهرب الضريبي.

وأوضح أنه يجب أن تشتمل الشكاوى الواردة عبر الخط الساخن 16189، على بيانات كافية ووقائع محددة عن موضوع الشكاوى، يمكن من خلالها بحث ودراسة الشكوى، كذلك يجب توافر مستندات دالة على وقائع التهرب المنسوبة للمشكو في حقه.

وأشار "توفيق"، إلى أن حالات التهرب الضريبي واردة على سبيل الحصر بالقانون، لافتًا إلى أن تمسك المواطن بحقه في الحصول على فاتورة ضريبية بمشترياته من السلع والخدمات يمثل حجر الأساس لضبط المجتمع الضريبي والقضاء على ظاهرة التهرب الضريبي، موضحًا أن تمسك المواطن بالحصول على فاتورة ضريبية يضمن له حقوقه طبقًا لقانون حماية المستهلك، وكذلك ضمانًا لحق الخزانة العامة للدولة.

ونوه بأن ملف التهرب الضريبى يأتى على رأس أولويات المصلحة، وأن قطاع مكافحة التهرب الضريبي لن يتهاون عن ملاحقة المتهربين غير الملتزمين بأحكام القانون، لإحكام السيطرة على المجتمع الضريبي، وذلك لمنع التلاعب والتهرب من سداد الضريبة، ودمج الاقتصاد غير الرسمي.

وأهاب رئيس مصلحة الضرائب بالمواطنين الشرفاء الاستمرار في الإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي والتي تساعد في سداد مستحقات الدولة وتحقيق العدالة الضريبية لصالح تنمية الوطن، لافتًا إلى أن المصلحة لن تتوانى عن ملاحقة المتهربين، وذلك إرساءً للعدالة الضريبية والمحافظة على الاقتصاد القومي.

وأشار إلى أنه يتم تلقي البلاغات عن حالات التهرب الضريبي على الخط الساخن 16189 خلال أيام العمل الرسمية من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الرابعة عصرًا، عدا يومي الجمعة والسبت.