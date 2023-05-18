الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ المنوفية يقرر زيادة الأجر اليومي لعمال النظافة 50%

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

قرر اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، زيادة قيمة الأجر اليومي لعمال منظومة النظافة على مستوى المحافظة بنسبة 50%، وذلك مراعاةُ لظروفهم المعيشية والاجتماعية الصعبة ومساعدتهم على تحمل أعباء المعيشة.

ووجّه المحافظ بعمل حصر لأعداد العاملين على مستوى المحافظة، تمهيدًا لتطبيق الزيادة الجديدة في الأجر اليومي اعتبارًا من يوليو القادم، وذلك تقديرًا لما يبذلونه من جهد وعناء في القيام بوظيفتهم على أكمل وجه ممكن.

وأكد محافظ المنوفية، حرصه على الارتقاء بمنظومة النظافة والعاملين بها بهدف الارتقاء بقطاع تحسين البيئة ورفع كفاءته للحفاظ على الرونق الحضاري والجمالي للمحافظة، مشددًا على رؤساء الوحدات المحلية برفع كفاءة مستوى النظافة بجميع مراكز وقرى المحافظة، والتعامل الفوري مع بؤر تجمعات القمامة للحد من انتشارها بهدف بيئة صحية نظيفة، مناشدًا جموع المواطنين بضرورة التعاون مع الأجهزة التنفيذية وإلقاء القمامة في الأماكن المخصصة لها حفاظًا على المظهر الحضاري لشوارع المحافظة.

اجتماعية أبو ليمون اعتبارا الإجتماع الاجتماعي الاجتماعية التعامل الفوري

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