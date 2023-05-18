محافظ جنوب سيناء: طفرة فى التحول الرقمى بمدن المحافظة التسع

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن مدن المحافظة تشهد طفرة في مجال التحول الرقمي شمل كل القطاعات، بشكل يضمن تقديم خدمة أفضل للمواطنين في وقت أقل وبدقة أكبر، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح فودة أن جنوب سيناء من أولى المحافظات على مستوى الجمهورية التي أصبحت تقدم خدمات رقمية ذكية سواء إن كانت تلك الخدمات للمواطن أو المستثمرين على حد سواء.

وأشار المحافظ إلى إنشاء أول مجلس مدينة ذكي بمدينة شرم الشيخ، مضيفًا أن مراكز المعلومات الموجودة في مدن المحافظة التسع، تم ربطها على المنظومة الرقمية للمحافظة بالتعاون مع مركز معلومات مجلس الوزراء، الذي قدم مساعدات للمحافظة من أجل أن تكون مراكز المعلومات الأفضل بين محافظات الجمهورية.

وأضاف أنه عقد لقاءً مع فريق عمل من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء خلال زيارتهم مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد، بهدف المشاركة في أعمال التطوير التكنولوجي ودعمها في مجال التحول الرقمي.

وتابع المحافظ أن جنوب سيناء تضم 9 مراكز معلومات موزعة على مجالس المدن التسع، وتم ربطها جميعًا على المنظومة الرقمية للمحافظة، وتقدم الخدمات للمواطنين والمستثمرين في أسرع مدة زمنية وأقل جهد.

وأوضح فودة أن المراكز تقدم خدمات رقمية مميزة منها: استخراج التراخيص، تحصيل الرسوم، تراخيص المنشآت الفندقية، دفع الإيجارات، استلام أوراق تقنين الأوضاع.