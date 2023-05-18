الخميس 18 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"بيخلّص حق ابنه".. طالب يطعن زميله ووالد المصاب ينتقم بالطالبية

طعن
طعن

حاول طالب الشروع في قتل صديقه بعدما سدد له طعنة في الرقبة، وتصادف وجود والد المصاب الذي قرر الانتقام لابنه وتعدى بالضرب على الطالب المتهم وأصابه بعدة إصابات، تم نقل المصابين إلى المستشفى وإلقاء القبض على الأب المتهم. 

تلقى المقدم محمد نجيب، رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة ووجود مصابين بدائرة القسم وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين طالبين 15 و16 سنة بسبب خلافات بينهما وأقدم خلال المشاجرة أحدهما على قتل الآخر محدثًا إصابته في الرقبة وتدخل والد المصاب ليعتدي على المتهم بسلاح أبيض محدثًا به عدة إصابات جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم فيما تم التحفظ على والد أحدهما المتهم بإصابة الآخر.

وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

الأكثر قراءة

خبير اقتصادى: مصر تخطط للوصول لـ8% من السوق العالمية للهيدروجين الأخضر

الحكومة تنفى حث المواطنين على إحكام غلق أبواب منازلهم بسبب "عصابة"

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في بداية التعاملات اليوم الخميس

"زراعة البحيرة": متابعة مستمرة لتوريد القمح فى جميع أنحاء المحافظة

"بيخلّص حق ابنه".. طالب يطعن زميله ووالد المصاب ينتقم بالطالبية

كولر يدرس بعض التعديلات فى تشكيل الأهلى أمام الترجى التونسى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد أبو ليلة

فن إدارة الجمهور.. هكذا لقّن «مدبولى» الزعيم وسعيد صالح درسًا بـ«ريا وسكينة»

خالد عكاشة

خطة سلام إفريقية لإيقاف الحرب الروسية الأوكرانية

عبد الرحيم طايع

محمد رمضان.. الحرية الفنية والقمع الثقافى!

سامح الأسوانى

المركزية المصرية وكليوباترا

محمد العسيري

بشاير الخيرات من توشكى والعوينات

ماجد حبته

مناخ الاستثمار.. العام والخاص

حسن كامل

التحدى الاقتصادى العالمى وشبح الركود

محاسن السنوسي

رحيل رجل نادر

صور

هنا العاصمة الإدراية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الكنيست يمهد لإقرار قانون يحظر رفع العلم الفلسطينى

فلسطين: الاحتلال يستهدف الوجود المسيحى والإسلامى بالأراضى المُقدسة

فلسطين تطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في وقف التصعيد الإسرائيلي