الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إغلاق ميناء الغردقة البحرى لسوء الأحوال الجوية

ميناء الغردقة
ميناء الغردقة

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر عن إغلاق ميناء الغردقة البحري بمحافظة البحر الأحمر، منذ قليل، وذلك لسوء الأحوال الجومائية، حيث بلغت شدة الرياح 34 عقدة جنوبية غربية، وارتفاع الأمواج ما بين 3-4 أمتار، وحالة البحر مضطربة جدا، وتم إيقاف حركة الملاحة البحرية وكافة الأنشطة البحرية لجميع الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة.

وأصدر اللواء مهندس محمد عبدالرحيم، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، تعليمات صارمة لمديري الموانئ باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ، والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية لسلامة الملاحة البحرية، وتفعيل غرف العمليات بالموانئ؛ لمواجهة المخاطر المحتملة، ومنع الأنشطة البحرية حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.

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