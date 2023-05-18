الخميس 18 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الأرصاد": انخفاض فى الحرارة من 4 إلى 5 درجات اليوم الخميس

الطقس
الطقس

استعرض برنامج "8 الصبح"، المُذاع على قناة "dmc"، حالة الطقس اليوم الخميس، حيث تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية انخفاضًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتروح من 4 إلى 5 درجات.

وتتوقع الأرصاد أن يكون الطقس مائلًا للبرودة في الصباح الباكر وحارا أثناء فترة النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائلًا للدفء على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 18 مايو 2023

القاهرة  30 العظمي، 18 الصغرى 

العاصمة الإدارية  31 العظمي، 17 الصغرى

6 أكتوبر  30 العظمي، 17 الصغرى

بنها  29   18

دمنهور  30   18

المنصورة 30   17

الزقازيق  31   19

شبين الكوم 30  18

طنطا 29   17

دمياط     24   17

بورسعيد  24   19

الإسماعيلية     30   18

السويس   30   17

العريش   24   17

طابا  33   19

شرم الشيخ 36  23

الإسكندرية 24  16

العلمين الجديدة 23   18

مطروح   23   18

السلوم   25   16

سيوة 30   20

المنيا 32   18

أسيوط   33   19

سوهاج   34   21

قنا   38   22

الأقصر  39   22

أسوان    42  24

الأرصاد درجات الحرارة درجات الحرارة اليوم حالة الطقس طقس الخميس 8 الصبح DMC الطقس

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