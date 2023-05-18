"الأرصاد": انخفاض فى الحرارة من 4 إلى 5 درجات اليوم الخميس

استعرض برنامج "8 الصبح"، المُذاع على قناة "dmc"، حالة الطقس اليوم الخميس، حيث تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية انخفاضًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتروح من 4 إلى 5 درجات.

وتتوقع الأرصاد أن يكون الطقس مائلًا للبرودة في الصباح الباكر وحارا أثناء فترة النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائلًا للدفء على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 18 مايو 2023

القاهرة 30 العظمي، 18 الصغرى

العاصمة الإدارية 31 العظمي، 17 الصغرى

6 أكتوبر 30 العظمي، 17 الصغرى

بنها 29 18

دمنهور 30 18

المنصورة 30 17

الزقازيق 31 19

شبين الكوم 30 18

طنطا 29 17

دمياط 24 17

بورسعيد 24 19

الإسماعيلية 30 18

السويس 30 17

العريش 24 17

طابا 33 19

شرم الشيخ 36 23

الإسكندرية 24 16

العلمين الجديدة 23 18

مطروح 23 18

السلوم 25 16

سيوة 30 20

المنيا 32 18

أسيوط 33 19

سوهاج 34 21

قنا 38 22

الأقصر 39 22

أسوان 42 24