الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تداول 45 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الاحمر
موانئ البحر الاحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 8 سفن، وتم تداول 45000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 850 شاحنة، 485 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 34000 طن بضائع، 388 شاحنة، 459 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 11000 طن بضائع، 462 شاحنة، 26 سيارة. 

ويستعد ميناء سفاجا اليوم، لاستقبال السفينة Maple Breeze وعلى متنها 30 ألف طن الومنيوم قادمة من استراليا والسفينتين "الحرية2" و"بوسيدون اكسبريس"، بينما تغادر السفينتين "أمل" و"القاهرة"، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين القاهرة وأمل، وغادرت 3 سفن وهي القاهرة، "الحرية2" و"بوسيدون اكسبريس".

كما يشهد ميناء نويبع تداول 2700 طن بضائع و307 شاحنات، حيث يشهد الميناء اليوم، رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهي "سينا" وايلة وبريدج، ويستقبل ميناء بورتوفيق السفينة Sea weave وعلى متنها 405 سيارات، بوزن 810 أطنان قادمة من جدة، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2900 راكب بموانئها.

اعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر هيئة موانئ البحر الأحمر تداول 45 ألف طن مطار مرسى علم ميناء سفاجا اليوم ميناء نويبع

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