الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تؤكد متانة العلاقات.. وزير الإسكان يسلم رسالة من الرئيس السيسى لرئيسة تنزانيا

جانب من الفعالية
جانب من الفعالية

سلَّم الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء أمس، رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للدكتورة سامية حسن، رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة، يبلغها تحياته، ويؤكد متانة العلاقات الثنائية بين مصر وتنزانيا، والعمل على التوسع في التعاون المشترك فى تنفيذ المشروعات التنموية والاقتصادية لخدمة مصالح الشعبين.

 جاء ذلك خلال لقائه مع رئيسة تنزانيا، على رأس وفد مصرى، يضم السفير المصرى بتنزانيا شريف عبدالحميد إسماعيل، ومسئولى التحالف المصرى المنفذ للسد التنزانى، المهندس أحمد العصار، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والمهندس أحمد السويدي، رئيس مجلس إدارة شركة السويدي إليكتريك، وبحضور مسئولى الحكومة التنزانية.

وأشادت الرئيسة التنزانية، خلال اللقاء، بالعلاقات الوطيدة التى تربط البلدين، مؤكدة استمرار التعاون بما يخدم مصالح البلدين، والشعبين الشقيقين، موجهة فى الوقت نفسه الشكر للرئيس السيسى على اهتمامه بمتابعة هذا المشروع الضخم الذى ينتظره الشعب التنزاني.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، لرئيسة تنزانيا، الاهتمام الشخصي من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمتابعة مشروع سد ومحطة "جوليوس نيريرى" الكهرومائية، على نهر روفيجى، والذى ينفذه التحالف المصرى لشركتى "المقاولون العرب" و"السويدى إليكتريك"، لتحقيق التنمية للشعب التنزانى، موضحًا أنه ومنذ توليه منصب وزير الإسكان، كانت من أولى تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، له، متابعة تنفيذ المشروع، والتأكيد على ضرورة استمرار العمل الجاد الدءوب لاستكمال تنفيذه بأعلى قدر من الجودة، لتحقيق التنمية المنشودة لأشقائنا فى تنزانيا.

وأوضح وزير الإسكان أن تجربة إنشاء سد ومحطة "جوليوس نيريرى" الكهرومائية، على نهر روفيجى، بتنزانيا، من خلال التحالف المصرى لشركتى "المقاولون العرب" و"السويدى إليكتريك"، قد برهنت بقوة على نجاح التعاون بين دولنا فى القارة الإفريقية، والذي تجلي من خلال التعايش بين العامل المصري وشقيقه التنزاني، من أجل تحقيق الحلم، حيث بلغ عدد العاملين بالمشروع أكثر من 10 آلاف عامل ومهندس تنزانى، بما يمثل 90% من العاملين بالمشروع.

الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان تنزانيا المشروعات التنموية شركة المقاولون العرب شركة السويدي إلكتريك

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