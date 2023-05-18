الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

عاطل يطعن جواهرجي في الصف بسبب 2 جرام ذهب

عاطل
عاطل

تجري نيابة الصف بجنوب الجيزة تحقيقاتها في طعن جواهرجي رفض بيع مصوغات ذهبية لعاطل.

وطلبت النيابة تحريات البحث الجنائي حول الواقعة وسبب ارتكاب المتهم للجريمة كما استعلمت عن حالة المجني عليه لسماع أقواله. 

تلقى المقدم محمد العشري رئيس مباحث مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة ووجود مصاب بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جواهرجي مصاب بجروح متفرقة بالجسد وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل لرفض المصاب بيع 2 جرام ذهب له وجرى نقل المصاب إلى مستشفى الصف لتلقي العلاج اللازم.

فيما تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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