"هندسة سوهاج" تنظم فعاليات المؤتمر العلمي الأول للقسم

نظّم قسم الهندسة الكهربائية بكلية الهندسة بجامعة سوهاج، فعاليات المؤتمر العلمي الأول للقسم، بحضور كلاً من الدكتور أحمد قاسم، عميد الكلية، والدكتور هشام حامد، رئيس قسم الهندسة الكهربائية بالكلية، المهندس محمد فهمي، مدير عام الوقاية بشركة نقل الكهرباء بسوهاج، المهندس حسني محمد مدير عام التشغيل والصيانة قطاع توزيع كهرباء سوهاج والمهندس محمود جاد الرب مدير إدارة مركزي تدريب سوهاج والمنيا بالشركة المصرية للاتصالات، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطلاب وخريجّي القسم، وذلك بقاعة السيمنار بالكلية بالحرم الجامعي الجديد.

وأوضح الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس الجامعة، أهمية هذا المؤتمرات العلمية التي يتم تنظيمها، والتي يكون الهدف منها ربط الطالب بالمجتمع المدني، واستقطاب كوادر علمية وأكاديمية وفنية متخصصة لنقل المعرفة الحديثة للطلبة، لافتًا إلى حرص الجامعة وإدارة الكلية على تخريج مهندسين قادرين على تحديد المشاكل وإيجاد أفضل السبل والحلول للمشاكل الحياتية المتعلقة بالكهرباء والتكنولوجيا وغيرها.

وقال الدكتور أحمد قاسم، إن فعاليات المؤتمر تضمنت العديد من المحاور التي تهم طلاب وخريجّي الكلية، فيما يتعلق بسوق وفرص العمل، والربط بين ما يتم دراسته والواقع العملي بعد التخرج، إلى جانب الموضوعات الحديثة التي يتطلبها سوق العمل وكيفية اكتساب هذه الخبرات من خلال الدراسة والتدريبات الصيفية، والتي توليها الكلية اهتمامًا كبيرًا لتدريب طلاب الفرقتين الثانية والثالثة في مواقع وشركات ذات سمعة عالية في مجال التدريب.

وأشار قاسم إلى أن فعاليات المؤتمر اختتمت بعدد من التوصيات ومنها التأكيد على التغير السريع في التكنولوجيا وفرص العمل المرتبطة بها، والتي تستوجب تحصيل الطلاب لمزيد من العلوم البينية والبرمجة والذكاء الصناعي، أصبحت هذه الخبرات ضرورية بالإضافة للدراسة الأكاديمية بالكلية، تشجيع الطلاب على الاستفادة من التدريب الصيفي في الشركات المتميزة، والتواصل مع الخريجيين للتعرف علي مزيد من الفرص، استمرار التواصل مع الخريجيين طوال العام، ودعوة المتميزيين ممهم لإلقاء الضوء علي التكنولوجيا الجديدة وفرص العمل المرتبطة بها، إلى جانب توصية أعضاء هيئة التدريس بصياغة المادة التدريسية في هيئة مشاريع صغيرة بحيث يزيد الجانب العملي والتطبيقي عن الجانب النظري، زيادة الدعم المادي من الجامعة وإدارة الكلية للمسابقات والابتكارات، تشجيع ودعم الطلبة للمشاركة في المسابقات الداخلية على مستوى الجامعة والخارجية على مستوى الجمهورية.

وأضاف الدكتور هشام حامد رئيس القسم ان توصيات المؤتمر تضمنت أيضًا التأكيد على تخصيص ساعة (على الأقل) أسبوعيًا لعقد الندوات العلمية للطلاب والخريجيين، تشجيع التواصل مع الصناعة والشركات التكنولوجية لعقد بروتوكولات التعاون بهدف زيادة فرص التدريب بهذه الشركات، ورعاية مشاريع التخرج فنيًا بهدف ربط مشاريع التخرج بالنقاط الأكثر أهمية من وجهة نظر الصناعة والتطبيق، الاستمرار في تحديث ودعم المعامل الطلابية، تم عقد اتفاق مبدئي مع ممثلي شركات نقل وتوزيع الكهرباء والمصرية للاتصالات وغيرها لعمل برتوكولات تعاون في مجالات التدريب الصيفي للطلاب وأيضًا الدعم الفني لطلاب الدرسات العليا والبحث العلمي بشكل عام بالكلية.