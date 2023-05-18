"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي البرقوق خلال مايو
أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول البرقوق مراعاتها، خلال شهر مايو:
وتمثلت التوصيات في الآتي:
أولا: أهم العمليات
1-المحافظة على انتظام الرى خلال الموسم
2-التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة
3-فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة
4-الاهتمام بنظافة النقاطات والفلاتر ونهايات الخطوط
5-الاهتمام ببرنامج رش العناصر الصغري
6-جمع الثمار المصابة بالذبابة والتخلص منها بالحرق او الدفن في التربة حتى لا يحدث تجديد للإصابة
7-يتم رش مبيد حشري كل عشر ايام لمكافحة الذبابة ووقف الرش قبل الجمع بمدة كافية
ثانيا: التسميد
اولا: تسميد أشجار البرقوق التى تروى بالتنقيط للفدان
الرية الأولي: 2ك سلفات نشادر+ 1ك سلفات ماغنسيوم
الرية الثانية: 3ك سماد مركب 19 -19-19
الرية الثالثة: 3ك سلفات بوتاسيوم + 2 لتر حامض فوسفوريك
الرية الرابعة: 2ك نترات كالسيوم
الرية الخامسة: 1ك سلفات حديد + 1ك سلفات زنك +1ك سلفات منجنيز
الرش الورقي
يتم الرش الورقي بمعدل 750جم استيموفول / 600لتر ماء
ثالثا: برنامج الري
السنة الأولى 15 لتر/ الشجرة
السنة الثانية 18 لتر/ الشجرة
السنة الثالثة 20 لتر/ الشجرة
السنة الرابعة 25 لتر/ الشجرة
السنة الخامسة 35 لتر/ الشجرة
السنة السادسة 45 لتر/ الشجرة
السنة السابعة 55 لتر/ الشجرة
برنامج الري
يتم تقسيم الري إلى 4 دفعات في الاسبوع بمعدل 1 ساعة في الرية (4 ساعات ري في الأسبوع)
30 دقيقة ري بدون تسميد و20 دقيقة ري بتسميد و10 دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة
رابعا: برنامج المكافحة
مقاومة الامراض الفطرية والحشرية والحيوانية والعنكبوت الاحمر والاناسيا (ثاقبات براعم الخوخ)
1-مكافحة المن والتربس والجاسد والحشرات القشرية ومعرفة نوع الحشرة والتعامل معها بالمبيد الحشري المناسب ويتم مقاومتها كما سبق
2- مكافحة الاكاروسات كما سبق
3-مكافحة حفارات ساق السنط وحفار ساق البرقوق وخنافس القلف كما سبق
4-مكافحة اعفان الثمار كما سبق
5-مكافحة البياض الدقيق كما سبق
6-لطعة ثمار البرقوق ومرض تثقب اوراق البرقوق كما سبق
7-مكافحة ذبابة الفاكهة كما سبق.