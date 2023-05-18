الخميس 18 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي البرقوق خلال مايو

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول البرقوق  مراعاتها، خلال شهر مايو:
وتمثلت التوصيات في الآتي:
أولا: أهم العمليات 
1-المحافظة على انتظام الرى خلال الموسم
2-التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة
3-فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة
4-الاهتمام بنظافة النقاطات والفلاتر ونهايات الخطوط
5-الاهتمام ببرنامج رش العناصر الصغري
6-جمع الثمار المصابة بالذبابة والتخلص منها بالحرق او الدفن في التربة حتى لا يحدث تجديد للإصابة
7-يتم رش مبيد حشري كل عشر ايام لمكافحة الذبابة ووقف الرش قبل الجمع بمدة كافية 
ثانيا: التسميد
اولا: تسميد أشجار البرقوق التى تروى بالتنقيط للفدان
الرية الأولي: 2ك سلفات نشادر+ 1ك سلفات ماغنسيوم
الرية الثانية: 3ك سماد مركب 19 -19-19
الرية الثالثة: 3ك سلفات بوتاسيوم + 2 لتر حامض فوسفوريك
الرية الرابعة: 2ك نترات كالسيوم
الرية الخامسة: 1ك سلفات حديد + 1ك سلفات زنك +1ك سلفات منجنيز
الرش الورقي
يتم الرش الورقي بمعدل 750جم استيموفول / 600لتر ماء
ثالثا: برنامج الري 
السنة الأولى 15 لتر/ الشجرة 
السنة الثانية 18 لتر/ الشجرة 
السنة الثالثة 20 لتر/ الشجرة 
السنة الرابعة 25 لتر/ الشجرة 
السنة الخامسة 35 لتر/ الشجرة 
السنة السادسة 45 لتر/ الشجرة 
السنة السابعة 55 لتر/ الشجرة
برنامج الري
يتم تقسيم الري إلى 4 دفعات في الاسبوع بمعدل 1 ساعة في الرية (4 ساعات ري في الأسبوع)
30 دقيقة ري بدون تسميد و20 دقيقة ري بتسميد و10 دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة
رابعا: برنامج المكافحة
مقاومة الامراض الفطرية والحشرية والحيوانية والعنكبوت الاحمر والاناسيا (ثاقبات براعم الخوخ)
1-مكافحة المن والتربس والجاسد والحشرات القشرية ومعرفة نوع الحشرة والتعامل معها بالمبيد الحشري المناسب ويتم مقاومتها كما سبق
2- مكافحة الاكاروسات كما سبق
3-مكافحة حفارات ساق السنط وحفار ساق البرقوق وخنافس القلف كما سبق
4-مكافحة اعفان الثمار كما سبق
5-مكافحة البياض الدقيق كما سبق
6-لطعة ثمار البرقوق ومرض تثقب اوراق البرقوق كما سبق 
7-مكافحة ذبابة الفاكهة كما سبق.

الزراعة تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول البرقوق خلال شهر

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