"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي البرقوق خلال مايو

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول البرقوق مراعاتها، خلال شهر مايو:

وتمثلت التوصيات في الآتي:

أولا: أهم العمليات

1-المحافظة على انتظام الرى خلال الموسم

2-التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة

3-فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة

4-الاهتمام بنظافة النقاطات والفلاتر ونهايات الخطوط

5-الاهتمام ببرنامج رش العناصر الصغري

6-جمع الثمار المصابة بالذبابة والتخلص منها بالحرق او الدفن في التربة حتى لا يحدث تجديد للإصابة

7-يتم رش مبيد حشري كل عشر ايام لمكافحة الذبابة ووقف الرش قبل الجمع بمدة كافية

ثانيا: التسميد

اولا: تسميد أشجار البرقوق التى تروى بالتنقيط للفدان

الرية الأولي: 2ك سلفات نشادر+ 1ك سلفات ماغنسيوم

الرية الثانية: 3ك سماد مركب 19 -19-19

الرية الثالثة: 3ك سلفات بوتاسيوم + 2 لتر حامض فوسفوريك

الرية الرابعة: 2ك نترات كالسيوم

الرية الخامسة: 1ك سلفات حديد + 1ك سلفات زنك +1ك سلفات منجنيز

الرش الورقي

يتم الرش الورقي بمعدل 750جم استيموفول / 600لتر ماء

ثالثا: برنامج الري

السنة الأولى 15 لتر/ الشجرة

السنة الثانية 18 لتر/ الشجرة

السنة الثالثة 20 لتر/ الشجرة

السنة الرابعة 25 لتر/ الشجرة

السنة الخامسة 35 لتر/ الشجرة

السنة السادسة 45 لتر/ الشجرة

السنة السابعة 55 لتر/ الشجرة

برنامج الري

يتم تقسيم الري إلى 4 دفعات في الاسبوع بمعدل 1 ساعة في الرية (4 ساعات ري في الأسبوع)

30 دقيقة ري بدون تسميد و20 دقيقة ري بتسميد و10 دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة

رابعا: برنامج المكافحة

مقاومة الامراض الفطرية والحشرية والحيوانية والعنكبوت الاحمر والاناسيا (ثاقبات براعم الخوخ)

1-مكافحة المن والتربس والجاسد والحشرات القشرية ومعرفة نوع الحشرة والتعامل معها بالمبيد الحشري المناسب ويتم مقاومتها كما سبق

2- مكافحة الاكاروسات كما سبق

3-مكافحة حفارات ساق السنط وحفار ساق البرقوق وخنافس القلف كما سبق

4-مكافحة اعفان الثمار كما سبق

5-مكافحة البياض الدقيق كما سبق

6-لطعة ثمار البرقوق ومرض تثقب اوراق البرقوق كما سبق

7-مكافحة ذبابة الفاكهة كما سبق.