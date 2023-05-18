الخميس 18 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التحقيق في طعن شاب لشقيق زوجته بالطالبية

طعن
طعن

تجري نيابة جنوب الجيزة تحقيقات موسعة في اتهام شاب بالشروع في قتل شقيق زوجته بمنطقة الطالبية بسبب نشوب خلافات أسرية بينهما. 

واستعلمت النيابة عن حالة المصاب لسماع اقواله حول الواقعة وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول تفاصيل الحادث. 

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهم بالشروع في قتل شقيق زوجته بسبب خلافات أسرية بدائرة قسم شرطة الطالبية غرب المحافظة.

تلقى المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفى تفيد باستقبال أحد الأشخاص مصاب بطعنة نافذة في البطن وادعاء تعدي آخر ومقيم بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص وسؤال المصاب أفاد بأنه أثناء تواجده داخل منزل شقيقته وقعت مشادة كلامية بينه وبين زوج شقيقته بسبب خلافات أسرية تطورت إلى مشاجرة تعدي عليه خلالها زوج شقيقته بسلاح أبيض سكين محدثا إصابته.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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