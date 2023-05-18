فتوح ومنسي والونش ضمن أبرز غيابات الزمالك أمام أسوان

يفقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جهود 9 لاعبين في مباراته، اليوم، أمام أسوان في إطار مباريات الجولة 28 لمسابقة الدوري الممتاز، بسبب الإصابة.

- غيابات الزمالك أمام أسوان

يغيب عمر جابر الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن مواجهة الفريق أمام أسوان، لأسباب فنية من قبل الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، حيث يخضع لبرنامج تأهيلي خاص خلال الفترة الأخيرة.

كما يغيب محمد عبد الغني مدافع الفريق لعدم الجاهزية الطبية في ظل معاناته من إجهاد عضلي بالخلفية، و يغيب فتوح، بسبب معاناته من إصابة بمزق في عضلة مفصل الحوض نتيجة الكدمة اللي تعرض ليها في مباراة حرس الحدود في الدوري واللي كانت اخر مشاركاته منذ فترة .

ويقوم الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة بمجهود مضاعف مع اللاعب من أجل تجهيزة للمشاركة مع الفريق في أقرب وقت ممكن.

كذلك محمود حمدي "الونش" بعدما تعرض للإصابة بالركبة خلال مواجهة الإسماعيلي الأخيرة، و محمد عبد الشافي نظرًا لاستمرار خضوعه لبرنامج تأهيلي بسبب اصابته في الركبة، وعبد الله جمعة بسبب الإصابة في العضلة الخلفية

ويغيب يوسف أسامة نبيه، وفق للقرار الفني من أوسوريو بسبب الأزمة الأخيرة بتوقيع اللاعب لـ بيراميدز، وتجميده فنيًا في الفترة الحالية من قبل أوسوريو المدير الفني.

كذلك يغيب عمرو السيسي لاعب الوسط لوجهة نظر فنية، ويغيب ناصر منسي مهاجم الفريق الل نظرًا لخضوعه لبرنامج تأهيلي في ظل معاناته من الإصابة في العضلة الضامة.

- قائمة الزمالك في مباراة أسوان

وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو ، قد أعلن عن القائمة التي سيخوض بها مباراة أسوان اليوم الخميس باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة 28 لمسابقة الدوري الممتاز.

وتضم القائمة كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي - محمد نديم.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - محمود شبانة - مصطفى الزناري - محمد طارق - حاتم محمد "سكر".

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - سيف جعفر - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد بلحاج - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أحمد سيد "زيزو" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - سامسون أكينولا.