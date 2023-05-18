الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"اللغة العربية والفرانكو آراب".. المحافظة على الهوية أبرز ملفات الحوار الوطنى اليوم

الحوار الوطني
الحوار الوطني

كشف الدكتور أحمد زايد، مقرر لجنة الثقافة والهوية الوطنية بالحوار الوطني، أبرز الملفات التي ستتم مناقشتها في جلسة اليوم الخميس.

وقال زايد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "8 الصبح" المُذاع على قناة "dmc" إن هناك تحديات تواجه الهوية منها اللغة، مؤكدًا أن اللغة العربية تواجه مشكلات كثيرة جدًا في طريقة كتابتها والتحدث بها أيضًا.

وأضاف: "البعض يكتب العربي بالفرانكو آراب، وهناك عدم اهتمام باللغة العربية" مشيرًا إلى أن الناس تهتم باللغات الأخرى أكثر من اللغة العربية.

وتابع: "كل هذه المشكلات تجعل الاهتمام باللغة العربية ضعيفًا"، مؤكدًا أنه عندما نتحدث عن الهوية فاللغة تأتي في المقدمة.

كما شدد على ضرورة إصلاح المناهج التعليمية لتتناسب مع الأطفال الصغار وتجعلهم يتعلمون اللغة العربية بطريقة سليمة.

وأشار إلى أن المجتمع يجب أن ينظر إلى اللغة العربية والتعليم لكي يؤدي ذلك في النهاية لبناء المواطن بطريقة صحيحة تفيد المجتمع.

الحوار الوطنى الدكتور أحمد زايد لجنة الثقافة والهوية الوطنية بالحوار الوطني 8 الصبح DMC اللغة العربية

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