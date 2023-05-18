الخميس 18 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المؤبد لشقيقين لإتجارهما في الهيروين بالإسكندرية

الهيروين
الهيروين

قضت محكمة جنايات الإسكندرية ، برئاسة المستشار السيد عبداللطيف حامد، رئيس المحكمة، بمعاقبة كل من " س.ي.ي" و " ر.ي.ي" بالسجن المؤبد وغرامة مالية قدرها 500 ألف جنيه، مما أسند إليهم، ومصادرة المخدر والميزانين والسلاح الأبيض والهاتف المحمول والمبلغ المالي والأكياس  المضبوطة، وإلزامهما بالمصاريف الجنائية، لاتهامهما في الإتجار بالمواد المخدرة.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 821 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة برج العرب، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من ضباط قسم شرطة برج العرب، لقيام المتهمين بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة القسم.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة برج العرب، أن التحريات أكدت قيام المتهم الأول "س.ي.ي"، بمزوالة نشاط إجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة، فتم استصدار إذن من النيابة العامة لضبطه وتفتيش شخصه ومسكنه.

وعقب تنفيذ القرار حال تواجد المتهم الأول داخل أحدي الغرف جالسًا أرضًا وتواجد شقيقة المتهم الثاني " ر.ي.ي"، ممسكًا بيده صفيحة منشار يقوم بتجزئه قطع حجرية لمادة الهيروين، ويقوم بمناولتها للمتهم الأول لوضعها داخل لفافات بلاستيكية، وحاول المتهم الثاني إشهار صفيحة المنشار للحيلوله دون ضبطهما، إلا أن القوة الأمنية تمكنت من ضبطهما، وعثر بمكان الواقعة على عدد 9 لفافات لمخدر الهيروين، وميزان الكتروني ومبلغ مالي، وكذلك عدد 88 لفافة بلاسكتية فارغة.

وبتفتيش المتهم الثاني عثر بحوزته على ميزان الكتروني ومبلغ مالي وهاتف محمول، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وتبيّن من تقرير المعمل الكيميائي أن اللفافات المضبوطه لمخدر الهيروين ووزنت 103 جراما وان الميزانين وجد علي أحدهما اثار مخدر الهيروين، وأن المتهمان، قد ارتكبا الجناية والجنحة المعاقب عليها بمتقضي نصوص القانون ولذلك وبعد الاطلاع على مواد الإجرءات الجنائية قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهمين.

جنايات الإسكندرية المواد المخدرة جنايات قسم شرطة برج العرب

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