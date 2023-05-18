"صحة النواب" تطالب وزير التعليم العالى بتوريد جهاز إشعاعى لمستشفى جامعة المنوفية

تقدمت الدكتورة هناء سرور، عضو مجلس النواب، وعضو لجنة الصحة بالبرلمان، باقتراح برغبة لمناقشته في حضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، بشأن شراء وتوريد جهاز إشعاعي جديد لقسم الأورام بمستشفى جامعة المنوفية، عملاً بحكم المادة (133) من الدستور، والمادة (234) من اللائحة الداخلية للمجلس.

وقالت الدكتورة هناء سرور، في المذكرة الإيضاحية للاقتراح، إنه نظرا لما يعانيه أهالى محافظة المنوفية خاصة مرضى الأورام من عدم وجود أماكن لهم للعلاج بقسم الأورام بمستشفى جامعة المنوفية لكثرة أعداد المترددين على القسم، وكذلك نظرا لأن الجهاز الوحيد الموجود بمحافظة المنوفية هو جهاز مستشفى الجامعة، ما يتسبب في كثرة أعداد قوائم الانتظار من المترددين عليه، علما بأن الجهاز الوحيد هو تبرع من أحد رجال أعمال محافظة المنوفية منذ قرابة 10 أعوام، الأمر الذي يتطلب سرعة توفير جهاز العلاج الإشعاعي.

وطالبت "سرور" بسرعة شراء وتوريد جهاز علاج بالاشعاعي جديد لمستشفى جامعة المنوفية ( قسم الأورام )؛ للقضاء على قوائم الانتظار وتخفيف العبء عن المرضى.