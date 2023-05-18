أبرزها قضايا الوصاية والهوية.. جدول أعمال الحوار الوطني اليوم

تنطلق اليوم الخميس، أولى جلسات المحور المجتمعي للحوار الوطني، إذ تعقد اليوم 4 جلسات، تخصص جلستين لمناقشة مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها، وهي من ضمن القضايا المدرجة على جدول أعمال لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي.

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كما تخصص الجلستان الأخريان لمناقشة الهوية الوطنية، وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة الثقافة والهوية الوطنية.

وكان لمهندس خالد عبدالعزيز، مقرر عام المحور المجتمعي بالحوار الوطني، قد قال إن هناك عددًا من الموضوعات المهمة التي ستجرى مناقشتها، مثل قضايا الولاية والوصاية، والثقافة والهوية الوطنية، مؤكدًا أن الجلسات ستشهد الاستماع لجميع وجهات النظر من المشاركين، دون أي تدخل أو توجيه للحوار.

وأشار إلى أنه تم فتح كل المنصات لتلقى الاقتراحات للمشاركة فى الحوار الوطني، وذلك منذ إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى أبريل من العام الماضي، عن انطلاقه، لافتًا إلى أن مجلس أمناء الحوار الوطنى تلقى أكثر من 180 ألف مقترح ووثيقة ورأى، 34٪ منها تخص المحور المجتمعى.

تنطلق اليوم الخميس، أولى جلسات المحور المجتمعي للحوار الوطني، إذ تعقد اليوم 4 جلسات، تخصص جلستين لمناقشة مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها، وهي من ضمن القضايا المدرجة على جدول أعمال لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي.