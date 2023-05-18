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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تداول امتحان الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية بالقاهرة عبر السوشيال ميديا (صور)

رضا حجازي
رضا حجازي

تداولت صفحات على السوشيال ميديا، صورًا زعمت أنها أسئلة امتحان نهاية العام في مادة الدراسات الاجتماعية، الذي يؤديه طلاب الشهادة الإعدادية، اليوم الخميس.

وقال مصدر مسئول بديوان عام مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إنه جارٍ تتبع ورقة الامتحان المصورة عبر صفحات السوشيال ميديا؛ للتأكد منها، والوصول إلى المتسبب في تصويرها وتداولها عبر السوشيال ميديا.

بدأ اليوم الخميس، الامتحان في مادة الدراسات الاجتماعية، لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة، في ثاني أيام انطلاق امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي 2022 - 2023.

ومن المقرر أن يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة، في اللجنة الثانية، اليوم، الامتحان في مادة التربية الدينية.

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