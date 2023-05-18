اليوم.. الحكم على 4 متهمين في "خلية الزيتون" الإرهابية

تصدر الدائرة 2 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، بعد قليل، حكمها في إعادة محاكمة 4 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية الزيتون" الإرهابية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين محمد عمار، والدكتور علي عمـارة، وسكرتارية محمد السعيد وسيد حجاج.

ووجهت للمتهمين تهم، منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.