الخميس 18 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

اليوم.. الحكم على 4 متهمين في "خلية الزيتون" الإرهابية

محكمة
محكمة

تصدر الدائرة 2 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، بعد قليل، حكمها في إعادة محاكمة 4 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية الزيتون" الإرهابية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين محمد عمار، والدكتور علي عمـارة، وسكرتارية محمد السعيد وسيد حجاج.

ووجهت للمتهمين تهم، منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

مجمع محاكم بدر خلية الزيتون

الأكثر قراءة

تراجع مستمر.. أسعار الذهب اليوم فى مصر اليوم الخميس 18-5-2023

تقرير: الاتحاد الأوروبى يستهل حقبة جديدة من التجارة الدولية لمواجهة تغير المناخ

مونتانا تصبح أول ولاية أمريكية تحظر "تيك توك" رسميا

أسعار الدولار والعملات أمام الجنيه المصرى اليوم الخميس 18 مايو 2023

دعاء وأذكار الصباح اليوم الخميس 18-5-2023

الرئيس السيسى إلى السعودية للمشاركة فى القمة العربية الـ32

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

خطة سلام إفريقية لإيقاف الحرب الروسية الأوكرانية

محاسن السنوسي

رحيل رجل نادر

عبد الرحيم طايع

محمد رمضان.. الحرية الفنية والقمع الثقافى!

سامح الأسوانى

المركزية المصرية وكليوباترا

محمد العسيري

بشاير الخيرات من توشكى والعوينات

ماجد حبته

مناخ الاستثمار.. العام والخاص

حسن كامل

التحدى الاقتصادى العالمى وشبح الركود

محاسن السنوسي

"تيسير عبدالفتاح".. لمسة وفاء

صور

هنا العاصمة الإدراية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في وقف التصعيد الإسرائيلي

مكسب أم خسارة.. كيف ترى إيران المواجهة العسكرية بين إسرائيل والجهاد الإسلامى؟

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟