"تعليم مطروح" تكرم طلاب المدرسة النووية المتوفقين في المسابقة الدولية للابتكارات العلمية

كرّم عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، 3 طلاب من الفرقة الثالثة بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية، وذلك تقديرًا للإنجاز الكبير الذي حققوه بالحصول على 3 مراكز متقدمة بالمسابقة الدولية للابتكارات العلمية والهندسية ايسك 2023.

وأوضح وكيل تعليم مطروح، أن المدرسة النووية تقدمت في المسابقة الدولية بعدد 14 مشروعًا بحثيًا وعمليًا تم قبول ثمانية منهم ثم تصعيد 4 للمرحلة النهائية والتي أُقيمت في مارس الماضي.

وأسفرت نتائجها عن فوز طلاب المدرسة: يوسف هاني علي، عمر إبراهيم سعيد، مصطفى أحمد سليم، بالفرقة الثالثة على المراكز الثالث والثامن والحادي عشر تواليًا على مستوى الجمهورية للمرحلة الثانوية، والتي شارك فيها مائة وثمانين مدرسة.

وهنأ شحاتة، الطلاب النوابغ الذين نجحوا في رفع اسم المحافظة بتلك المسابقة العلمية الدولية، مشيرًا إلى أن تعليم مطروح حريص على تقديم كل سبل الدعم والتشجيع اللازم للنوابغ والمُبتكرين من طلاب المدارس وتوفير الأجواء المناسبة اللازمة لتنمية قدراتهم ومواهبهم.

وأكد وكيل تعليم مطروح، حرص تعليم مطروح على دعم المدارس القائمة على البحث العلمي والاختراعات العلمية، وذلك في ضوء توجيهات القياده السياسية بتشجيع البحث العلمي، إيمانًا من الدولة بأهميته وأن تطور الأمم وتقدمها لا يتحقق إلا بالاهتمام بالبحث العلمي.

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