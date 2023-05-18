استطلاع: 50% من الموظفين يشعرون بالقلق إزاء تأثير الذكاء الاصطناعي على وظائفهم

أظهر استطلاع جديد، أن 50% من الموظفين يشعرون بالقلق إزاء تأثير الذكاء الاصطناعي على وظائفهم والصناعة التي يعملون فيها، ويتوقعون زيادة استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في المستقبل، وفقا لموقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي.

شملت الدراسة التي أجرتها وكالة أبحاث السوق سافانتا،2011 موظفًا في المكاتب في جميع أنحاء الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في أبريل 2023.

ووجد أن 50٪ من العمال يعتقدون أنهم لا يعرفون كيف سيتم استخدام الذكاء الاصطناعي في مؤسستهم.

- 39٪ من الموظفين إنهم قلقون من أن يؤدي ذلك إلى نهاية صناعتهم بالكامل

وقال أكثر من ثلثي هؤلاء العمال إنهم يتوقعون زيادة استخدام الذكاء الاصطناعي في شركاتهم في العام المقبل، و42٪ قلقون بشأن تأثير ذلك على الأمن الوظيفي، وقال 39٪ إنهم قلقون من أن يؤدي ذلك إلى نهاية صناعتهم بالكامل.

ولكن على الرغم من هذه المخاوف، قال 69٪ من الموظفين إن وجود إستراتيجية أكثر تحديدًا لكيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في أماكن عملهم ستجعلهم يشعرون بمزيد من الإيجابية حيال ذلك، ويمكن أن يروا أنه يوفر مزايا معينة مثل توظيف المواهب بشكل أفضل.

ويشعر العديد من العمال بأنهم خارج الحلقة عندما يتعلق الأمر بكيفية تنفيذ الذكاء الاصطناعي داخل مساحة عملهم، والذي يكون مدفوعًا في الغالب بنقص التواصل الواضح من القادة وغياب استراتيجية لتبني الذكاء الاصطناعي.

- يشعر الموظفون بالقلق بشأن الأمن الوظيفي والخوف من المجهول

وقال مات روبرتس، أحد المشرفين علي الدراسة: "يشعر الموظفون بالقلق بشأن الأمن الوظيفي والخوف من المجهول، بدون فهم واضح لكيفية تأثير الذكاء الاصطناعي على أدوارهم، وعلى هذا النحو ، تخاطر المؤسسات بإبعاد الحماس عن الذكاء الاصطناعي وسحقه داخل الشركة ، وهو أمر من المؤكد أنه سيؤثر إلى أي مدى سيكون النجاح لتلك المنظمة ".

وقال:" منذ إصدار شات جي بي تي الخاص بـ بحركة اوبن اي اي، في نوفمبر الماضي، ازداد الضجيج حول الذكاء الاصطناعي، حيث أثارت قدرة شات جي بي تي على فعل كل شيء بدءًا من الكتابة والترميز وحتى إجراء محادثات ذكية مخاوف العمال حول كيفية تأثير الذكاء الاصطناعي على وظائفهم، و بدأت الشركات بالفعل في تطبيق التكنولوجيا لتسريع العمليات.

قال الرئيس التنفيذي لإحدى شركات الطاقة إنه قام بدمج الذكاء الاصطناعي للرد على رسائل البريد الإلكتروني للعملاء في فبراير، الآن يستجيب الذكاء الاصطناعي لأكثر من ثلث رسائل البريد الإلكتروني للعملاء وهو عمل 250 شخصًا.