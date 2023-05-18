الخميس 18 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الهلال الأحمر" تطلق حملة لدعم مرضى فقر الدم

حملة لدعم مرضى فقر
حملة لدعم مرضى فقر الدم

أطلقت جمعية الهلال الأحمر المصري، حملة" نشعر بمعاناتكم" لتسليط الضوء علي المرضي الذين يعانون بشكل يومي من  فقر الدم.

وأكدت الهلال الأحمر، عبر موقعها الإلكتروني، أن الحملة تستهدف توفير الخدمات، و التوعية لهم، لاسيما وانهم  يحتاجون لنقل الدم بصورة دورية من ٣-٤ مرات اسبوعيا.

وأشارت الهلال إلى أن الجمعية توفر ٥ بنوك للدم (القاهرة - اسكندرية - البحيرة - الغربية - قنا) وحالياً يتم انشاء بنك الدم في سوهاج

وأوضحت أنه يتم تقديم العناية لمرضي الثليسيميا والهيموفيليا ومرضي فقر الدم خاصةً الاطفال حديثي الولادة من خلال البنوك التابعة للهلال بداية من نقل الدم مجانا، وحتى تقديم الدعم النفسي والأنشطة الترفيهية والتوعوية لهم ولذويهم عبر  الخط الساخن 15322.

كما أطلقت الأحمر المصري حملة "نشعر بمعاناتكم" لإلقاء الضوء على مرضى الغسيل الكلوي الذين يعانون بشكل يومي من ضغوطات متكررة، بالاضافة الى توفير جميع الخدمات لهم.

وأكدت الجمعية أنه يتم توفير وحدات غسيل كلوي بالمحافظات التالية:

- 11 ماكينة بمستشفى قنا.

-30 ماكينة بمستشفى سوهاج.

-15 ماكينة بمستشفى باكوس بالاسكندرية.

حملة لدعم مرضى فقر الدم
حملة لدعم مرضى فقر الدم
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