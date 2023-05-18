تعقد غدا.. أبرز المعلومات عن قمة "هيروشيما G-7"

يجتمع قادة سبع من أقوى الديمقراطيات في العالم في نهاية هذا الأسبوع لحضور قمة مجموعة السبعة في هيروشيما ، موقع الهجوم الذري الأول في العالم في نهاية الحرب العالمية الثانية.

من ظهور الدول النامية الحاسمة إلى المخاوف الأمنية ، بما في ذلك العدوان المتزايد من الصين وكوريا الشمالية وروسيا ، في السطور التالية نفدم أبرز المعلومات عن مجموعة السبع ، التي ستحضر وبعض القضايا الرئيسية الخاصة بالقمة المقبلة.

- من هم مجموعة السبعة ؟

مجموعة السبعة هي مجموعة غير رسمية من الدول الصناعية الرائدة، وتتكون من كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

جاء دور اليابان لاستضافة القمة هذا العام ، لكن رئاسة قمم مجموعة السبع تدور بين الأعضاء السبعة. كما ينضم ممثلان عن الاتحاد الأوروبي.

كما هو معتاد في السنوات الأخيرة ، سيشارك أيضًا قادة من بعض الدول غير الأعضاء في مجموعة السبع والمنظمات الدولية في بعض الجلسات.

يناقش القادة مجموعة واسعة من القضايا ، بما في ذلك السياسة الاقتصادية والأمن وتغير المناخ والطاقة والنوع الاجتماعي.

كانت القمة الأولى في عام 1975 ، عندما استضافت فرنسا ما كان آنذاك مجموعة الدول الست لمناقشة معالجة الركود الذي أعقب الحظر النفطي العربي. أصبحت كندا العضو السابع بعد عام. انضمت روسيا لتشكيل مجموعة الثماني في عام 1998 ولكن تم طردها بعد ضم موسكو لشبه جزيرة القرم عام 2014.

- أبرز الدول الحضور

هذا العام ، تمت دعوة قادة أستراليا والبرازيل وجزر القمر وجزر كوك والهند وإندونيسيا وكوريا الجنوبية وفيتنام ، حيث أكد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا على أهمية التواصل مع الدول النامية في ما يسمى بالجنوب العالمي والولايات المتحدة. الحلفاء والشركاء.

تهدف الدعوات الموجهة إلى القادة من خارج مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى إلى توسيع التعاون ليشمل نطاقًا أوسع من البلدان.

تقلصت حصة دول مجموعة السبع في النشاط الاقتصادي العالمي إلى حوالي 30٪ من حوالي 50٪ قبل أربعة عقود، و حققت الاقتصادات النامية مثل الصين والهند والبرازيل مكاسب ضخمة ، مما أثار تساؤلات حول أهمية مجموعة السبع ودورها في قيادة الاقتصاد العالمي الذي يعتمد بشكل متزايد على النمو في الدول الأقل ثراءً.

كما تمت دعوة قادة الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة وصندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والبنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة التجارة العالمية.

- لماذا تم اختيار هيروشيما مكانا للقمة؟

هيروشيما هي مسقط رأس رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، ويؤكد اختياره للمكان تصميمه على وضع نزع السلاح النووي وعدم الانتشار على رأس جدول أعمال قمة هذا العام.

بدا الطريق إلى نزع السلاح النووي أكثر صعوبة مع تهديدات الأسلحة النووية الروسية الأخيرة في أوكرانيا ، فضلاً عن تطوير الأسلحة النووية والصاروخية من قبل الصين وكوريا الشمالية.

كما واجهت اليابان، المحمية بالمظلة النووية الأمريكية، انتقادات بأن تعهدها بنزع السلاح النووي هو وعد أجوف، و يحاول "كيشيدا" صياغة خارطة طريق واقعية بين الواقع القاسي الحالي والمثل الأعلى لعالم خالٍ من الأسلحة النووية.

سوف يرحب "كيشيدا" يوم الجمعة بالقادة القادمين إلى حديقة هيروشيما للسلام، كما يخطط لمرافقة القادة إلى متحف القنبلة الذرية، في أول زيارة جماعية لرؤساء الدول النووية. قد يكون هناك أيضًا لقاء مع الناجين من القنبلة الذرية.

وقال"كيشيدا" يوم السبت خلال زيارة لهيروشيما لمراقبة الاستعدادات للقمة "أعتقد أن الخطوة الأولى نحو أي جهد لنزع السلاح النووي هي توفير تجربة مباشرة لعواقب القصف الذري ونقل الحقيقة بحزم".

ما هي أهم القضايا المطروحة فى القمة ؟

من المتوقع أن يدين قادة مجموعة السبع بشدة الحرب الروسية على أوكرانيا بينما يتعهدون بمواصلة دعمهم لأوكرانيا، سينضم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى الجلسة عبر الإنترنت.

سيكون هناك أيضًا تركيز على تهديدات بكين المتصاعدة ضد تايوان، والجزيرة الديمقراطية المتمتعة بالحكم الذاتي التي تدعي بكين أنها خاصة بها ، وطرق تقليل اعتماد الديمقراطيات الغربية على الاقتصاد وسلسلة التوريد على الصين.

لمواجهة صعود دول الجنوب العالمي ، بما في ذلك العديد من المستعمرات السابقة للقوى الغربية ذات وجهات النظر المختلفة والعلاقات مع روسيا والصين ، ستقدم مجموعة الدول السبع المزيد من الدعم لهذه الدول في مجالات الصحة والأمن الغذائي والبنية التحتية لتطوير علاقات أوثق.

في حدث يتم مراقبته عن كثب على هامش القمة ، سيجتمع كيشيدا مع الرئيس جو بايدن ورئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول لمناقشة توثيق التعاون الأمني ، بما في ذلك تعزيز الردع النووي.

سيقدم كيشيدا ويون احترامهما سويًا في نصب تذكاري لضحايا القنبلة الذرية الكورية في هيروشيما، في بادرة لبناء الثقة حيث يقوم البلدان بإصلاح العلاقات المتوترة بسبب النزاعات الناجمة عن الحكم الاستعماري الياباني لشبه الجزيرة الكورية في الفترة من 1910 إلى 1945.