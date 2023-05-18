الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

إيطاليا ترسل مدمرة صاروخية إلى بولندا لتعزيز الدفاع المضاد للطائرات

مدمرة صاروخية
مدمرة صاروخية

أعلنت وزارة الدفاع البولندية، أن إيطاليا سترسل مدمرة صاروخية إلى ساحل بولندا، لتعزيز الدفاع المضاد للطائرات والصواريخ على الساحل.

وقال وزير الدفاع البولندي ماريوس بلاشتاك، "إنني مسرور جدا بقرار وزير الدفاع الإيطالي، ستصل قريبا مدمرة صاروخية بأسلحة قوية مضادة للطائرات ومضادة للصواريخ ستعزز الدفاع الجوي والصاروخي للساحل البولندي".

 وكانت قد قالت رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني، إن بلادها تنظر في إمكانية تزويد كييف بالمزيد من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضافت ميلوني، حسب شبكة سكاي نيوز الإخبارية،  نعمل من أجل مؤتمر إعادة الإعمار في أوكرانيا المقرر عقده في أبريل، مشيرة إلى أن البلاد ستقدم لأوكرانيا جميع أنواع الدعم الذي تحتاجه بما في ذلك الدعم العسكري. 

جدير بالذكر، أنه في الآونة الأخيرة، وقعت عدة حوادث في المجال الجوي البولندي.

وفي 27 أبريل، أفادت السلطات البولندية بأنه تم العثور على شظايا "جسم عسكري جوي مجهول الهوية" بالقرب من قرية زاموست، على بعد حوالي 15 كيلومترا من بيدغوشا، وفيما بعد اتضح أن الحادث وقع في ديسمبر الماضي وعلم الجيش البولندي به.

وقالت محطة راديو RMF FM إنه صاروخ جو - أرض مكتوب عليه باللغة الروسية، وربما يكون هدفا أطلقه الجيش البولندي خلال تمرين تدريبي.

وفي وقت لاحق، ذكرت نفس المحطة الإذاعية، نقلا عن نتائج الفحص، أن الصاروخ الذي تم العثور عليه هو صاروخ مجنح جوي استراتيجي روسي الصنع من طراز X-55.

 

بولندا إيطاليا دفاع دبابات وزير

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