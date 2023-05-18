الخميس 18 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 2320 كيلو لحوم فاسدة في حملة مكبرة بالمنوفية

جانب من الحمله
جانب من الحمله

شنّت مدرية الطب البيطري بالمنوفية، بالتعاون مع الرقابة التموينية بمدينة منوف، حملة مكبرة بقيادة الدكتور هاني شمس الدين، مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، والدكتور عمرو الزرقاني، طببب المجازر، محمد شقرة مفتش الرقابة، والدكتور مادح الشرقاوي، طبيب المجازر، ماجدة حماد مفتش الرقابة، الدكتورة إكرام الملاح مفتش الرقابة.

وتم ضبط 2320 كجم أسماك ولحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك بثلاجة اللحوم الموجودة بقرية تيتا التابعة لمركز منوف بالمنوفية، وتُعد منفذ بيع أساسي بالإضافة إلى أحد المحلات الصغرى.

وكانت قد قامت اللجنة المشكلة من مجموعة من الجهات المعنيه بالمحافظة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، كما تم التحفظ على جميع المضبوطات حتى يتم التخلص منها ودفنه بالندفن الصحي بطريقه آمنة.

وقامت الجهات الأمنيه بتحرير محضرين بالواقعة بعد انتهاء الحملة المكبرة، حيث حمل المحضر الأول رقم برقمي 1725 قسم شرطة سرس الليان، والمحضر الثاني 9289 مركزشرطة منوف، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعتين.

إجراءات القانونية استهلاك الأدمي اساسي التحقيق التحفظ على الاستاذ الإجراءات القانونية اللازمة

الأكثر قراءة

تراجع مستمر.. أسعار الذهب اليوم فى مصر اليوم الخميس 18-5-2023

تقرير: الاتحاد الأوروبى يستهل حقبة جديدة من التجارة الدولية لمواجهة تغير المناخ

مونتانا تصبح أول ولاية أمريكية تحظر "تيك توك" رسميا

أسعار الدولار والعملات أمام الجنيه المصرى اليوم الخميس 18 مايو 2023

دعاء وأذكار الصباح اليوم الخميس 18-5-2023

حالة الطقس ودرجات الحرارة الخميس 18-5-2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

خطة سلام إفريقية لإيقاف الحرب الروسية الأوكرانية

محاسن السنوسي

رحيل رجل نادر

عبد الرحيم طايع

محمد رمضان.. الحرية الفنية والقمع الثقافى!

سامح الأسوانى

المركزية المصرية وكليوباترا

محمد العسيري

بشاير الخيرات من توشكى والعوينات

ماجد حبته

مناخ الاستثمار.. العام والخاص

حسن كامل

التحدى الاقتصادى العالمى وشبح الركود

محاسن السنوسي

"تيسير عبدالفتاح".. لمسة وفاء

صور

هنا العاصمة الإدراية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في وقف التصعيد الإسرائيلي

مكسب أم خسارة.. كيف ترى إيران المواجهة العسكرية بين إسرائيل والجهاد الإسلامى؟

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟