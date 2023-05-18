ضبط 2320 كيلو لحوم فاسدة في حملة مكبرة بالمنوفية

شنّت مدرية الطب البيطري بالمنوفية، بالتعاون مع الرقابة التموينية بمدينة منوف، حملة مكبرة بقيادة الدكتور هاني شمس الدين، مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، والدكتور عمرو الزرقاني، طببب المجازر، محمد شقرة مفتش الرقابة، والدكتور مادح الشرقاوي، طبيب المجازر، ماجدة حماد مفتش الرقابة، الدكتورة إكرام الملاح مفتش الرقابة.

وتم ضبط 2320 كجم أسماك ولحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك بثلاجة اللحوم الموجودة بقرية تيتا التابعة لمركز منوف بالمنوفية، وتُعد منفذ بيع أساسي بالإضافة إلى أحد المحلات الصغرى.

وكانت قد قامت اللجنة المشكلة من مجموعة من الجهات المعنيه بالمحافظة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، كما تم التحفظ على جميع المضبوطات حتى يتم التخلص منها ودفنه بالندفن الصحي بطريقه آمنة.

وقامت الجهات الأمنيه بتحرير محضرين بالواقعة بعد انتهاء الحملة المكبرة، حيث حمل المحضر الأول رقم برقمي 1725 قسم شرطة سرس الليان، والمحضر الثاني 9289 مركزشرطة منوف، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعتين.