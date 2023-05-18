الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

روسيا: دمرنا محطة رادار و5 قاذفات باتريوت بأوكرانيا

الجيش الروسي
الجيش الروسي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية الأربعاء، تدمير محطة رادار و5 قاذفات منظومة باتريوت نتيجة لضربة صاروخية بصواريخ "كينجال" فرط الصوتية أمس الثلاثاء.

وقالت الوزارة في بيان: "بحسب معطيات موثوقة في 16 مايو، نتيجة لضربة صاروخية تم تنفيذها في كييف باستخدام صواريخ كينجال التي تفوق سرعة الصوت، أصيبت محطة رادار متعددة الوظائف ودمرت بالكامل، بالإضافة إلى 5 قاذفات نظام الدفاع الجوي الأمريكي باتريوت".

وأمس، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن صاروخ "كينجال" استهدف منظومة "باتريوت" الأمريكية المضادة للصواريخ في كييف.

وجاء في بيان الوزارة: "أصاب صاروخ كينجال فرط الصوتي بضربة عالية الدقة، منظومة باتريوت الصاروخية الأمريكية المضادة للصواريخ في مدينة كييف".

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