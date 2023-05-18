سيناتور أمريكى يقترح طريقة لمنع التقارب بين روسيا وإيران

صرح السيناتور الأمريكي تيد كروز، بأنه يعمل مع زملائه على مشروع قانون لتشديد العقوبات ضد روسيا وإيران، في محاولة لمنع زيادة التعاون بينهما.

وقال كروز متحدثا في معهد هدسون: "أعمل حاليا لكسب التأييد لمشروع قانون.. يجبر إدارة بايدن على معارضة التعاون الروسي الإيراني على عدد من الجبهات."

واقترح السيناتور الأمريكي، فرض عقوبات على "البنوك والطائرات والسفن" التي تستخدمها روسيا وإيران لدعم العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وقال كروز إن مشروع القانون سيجمد أيضا أصولا إيرانية بمليارات الدولارات ويلزم الرئيس الأمريكي جو بايدن باستخدامها لتعويض أوكرانيا ودفع "ضحايا العدوان الإيراني من الأمريكيين".

قال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي هذا الأسبوع، إن الولايات المتحدة ستعلن عقوبات جديدة في الأيام المقبلة ضد المشاركين في التعاون العسكري التقني بين روسيا وإيران.