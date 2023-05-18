الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الكنيست يمهد لإقرار قانون بحظر رفع العلم الفلسطينى

الكنيست
الكنيست

أقر الكنيست الإسرائيلي بقراءة تمهيدية الأربعاء، مشروع قانون يحظر رفع العلم الفلسطيني، فيما اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية أن ذلك دليل على أن نظام الحكم الإسرائيلي "يتجه نحو الفاشية".

وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، إن مشروع القانون قدمه النائب آلموج كوهين من حزب "قوة يهودية" بزعامة وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير.

وصوت لصالح مشروع القانون 54 نائبا بالكنيست مقابل 16 معارضا، وفق المصدر ذاته.

وأضافت الصحيفة: "إذا تمت الموافقة عليه في ثلاث قراءات، فسيكون من الممكن فرض عقوبة تصل إلى السجن لمدة عام على أولئك الذين يلوحون بالعلم الفلسطيني".

وحتى الآن، تمنح سلطة حظر التلويح بالأعلام الفلسطينية في الأماكن العامة لقائد الشرطة الإسرائيلية، وبموجب "مرسوم الشرطة" (القانون الذي ينظم عملها) يسمح له بالقيام بذلك طالما أن العلم هو "رمز يمكنه إثارة انتهاك السلم"، بحسب "هآرتس"، لكن، المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أتاح في عامي 2006 و2014، حظر رفع العلم الفلسطيني، عندما يكون هناك "مستوى عالٍ من احتمال حدوث انتهاك خطير للسلم العام".

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