متحدث الوزراء: وضعنا جدول زمنى لتطبيق قرارات المجلس الأعلى للاستثمار

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة المصرية حريصة على حل كافة المشكلات التي تواجه المستثمرين.

وأضاف السقير نادر سعد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج من مصر، المذاع عبر فضائية cbc، أنه سيتم تعديل كافة التشريعات لحل المعوقات أمام مناخ الاستثمار، معقبًا: "وضعنا جدول زمني لتطبيق قرارات المجلس الأعلى للاستثمار".

وأوضح أن الموافقات على المشروعات الاستثمارية لن تزيد عن 10 أيام، لافتًا إلى أنه تم الموافقة على عدة حوافز لمشروعات الهيدروجين الأخضر.

وأشار إلى أنه سيتم طرح شركات حكومية بقيمة 2 مليار دولار قبل 30 يونيه المقبل.

جدير بالذكر، أن المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي وافق على 22 قرارًا مهمًا في مختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية؛ تستهدف تحقيق نقلة نوعية فيخفض تكلفة تأسيس الشركات، والحد من القيود المفروضة على التأسيس، ومن الموافقات المطلوبة ومدة الحصول عليها، وكذا تسهيل تملك الأراضي، والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية.