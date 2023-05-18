السفير ماجد عبدالفتاح: القضية الفلسطينية والأزمة اليمنية تتصدران مباحثات القمة العربية بجدة

قال السفير ماجد عبدالفتاح، رئيس بعثة جامعة الدول العربية بالأمم المتحدة، إن التوقيت والتحديات مرتبطين مع بعضهما فيما يتعلق بانطلاق أعمال القمة العربية الـ 32 في جدة.

وأضاف السفير ماجد عبدالفتاح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية cbc، الذي تقدمه الإعلامية ندى رضا، أن القمة العربية بجدة ستناقش عدة قضايا وتحديات متعلقة بالأوضاع المعيشية، لافتا إلى أنه توجد العديد من الملفات المطروحة في العالم العربي، والعديد من التطورات في التعامل مع هذه الملفات، وغيرها من مظاهر تطور العلاقات مع القوى الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط بما فيها إيران وتركيا، والتهديدات الإسرائيلية المتتالية للحكومة الإسرائيلية المتطرفة، والتطورات التي حدثت مؤخرا في اليمن وسوريا وفلسطين والسودان وليبيا والتعامل مع مبادرة السلام العربية.