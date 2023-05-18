الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كورتوا بعد السقوط أمام السيتى برباعية: ريال مدريد خسر أمام فريق عظيم

تيبو كورتوا
تيبو كورتوا

أثنى تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد الإسباني، على فريق مانشستر سيتي، مؤكدًا أن الهزيمة أمام الفريق الإنجليزي من الصعب تقبلها.

وسقط ريال مدريد أمام مانشستر سيتي برباعية نظيفة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ليودع حامل اللقب المسابقة.

وقال كورتوا في تصريحات صحفية: "لا أعتقد أن طريقة الضغط التي بدأ بها السيتي المباراة كانت مفاجأة بالنسبة لنا".

وأضاف: "توقعنا هذا الضغط وأنهم لن يسمحوا لنا بتمرير الكرة بسهولة، وكانت الأزمة الكبرى أننا فشلنا في صناعة لعبنا الهجومي".

وتابع: "مانشستر سيتي شعر بالراحة عندما فشلنا في صناعة الفرص، وكان هناك قناعة من داخلنا أننا غير قادرين على العودة، وهذا كلفنا خسائر فادحة".

وواصل حديثه: "الأمر لم يكن سهلًا على الإطلاق، أن نكسر تواجد 6 أو 7 أو 8 لاعبين من مانشستر سيتي في أعلى الملعب، بتمريرة أو بأخرى".

وأتم: "حان الوقت للفخر بالوصول إلى هذه المرحلة، السيتي يقدم سنة رائعة على المستوى المحلي أيضًا، اليوم خسرنا أمام فريق عظيم".

تيبو كورتوا مانشستر سيتى ريال مدريد دوري ابطال اوروبا

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