النائبة نورا على: الحوار الوطنى يتميز بالصدق والمساواة والحديث عن مصلحة الوطن

أكدت النائبة نورا على مقرر لجنة السياحة بالمحور الاقتصادي بالحوار الوطني، أن السياحة أسرع رافد اقتصادي للعملة الصعبة، لافتة إلى أنها طريق سريع جدا للمشاركة في حل الأزمة الاقتصادية.

وأضافت خلال لقاءها ببرنامج التاسعة، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني عبر القناة الأولى المصرية، أن الحوار الوطني يتميز بالصدق والمساواة في الكلمة والعدل في مساحة وتوقيت الكلمة، حيث لا يجور أحد على حق أحد، كما أنه يتضمن مساحة كبيرة للرأي، كما أن كل من جلس على طاولة الحوار الوطني تميز بأنه نحى انتماءه، فالكل جاء للحديث في مصلحة الوطن، وأن الوطن هو الهدف وتحسين الحياة للناس.

وأوضحت أن السياحة صناعة ولا يجب التعامل معها باعتبارها سلعة خدمية، حيث أنها صناعة لها أصول ويتم تدريسها ولها قواعد وأهداف معروفة.