نجلاء باخوم تستعرض ما يجب مناقشته فى قضية التماسك المجتمعى بالحوار الوطنى

استعرضت النائبة نجلاء باخوم، أبرز ما يجب أن يتم مناقشته في قضية التماسك المجتمعي بالحوار الوطني، قائلة: "إن قضية الطلاق هي قضية مهمة جدًا يجب تناولها بعين الاعتبار، وكذلك قضية العنف الأسري".

وأضافت خلال لقاءها ببرنامج التاسعة، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني عبر القناة الأولى المصرية، أن قضية الطلاق هي قضية مجتمعية بدأت تكون ظاهرة غير طبيعية، ومن المفترض أن نضع لها مجموعة من العناصر التي نستطيع أن نعمل عليها.

وأوضحت أن هناك مجموعة من المعايير يجب العمل عليها قبل الطلاق، مثل قضية الوعي لدى الزوجين، لافتة إلى أن الطلاق يعتبر فكرة مجتمع بأكمله والأسرة هي البنية الأساسية للمجتمع.