محكمة فى المكسيك تحكم على أمرأة بالسجن 6 سنوات لقتلها رجلًا اغتصبها

قضت محكمة في المكسيك على امرأة قتلت رجلًا أثناء الدفاع عن نفسها عندما هاجمها واغتصبها في عام 2021 بالسجن أكثر من ست سنوات، وهو قرار وصفه دفاعها القانوني بأنه "تمييزي" وتعهد بالاستئناف يوم الثلاثاء.

أثار الحكم ضد روكسانا رويز غضب الخبراء والجماعات النسوية الذين قالوا إنه يتحدث عن عمق العنف القائم على النوع الاجتماعي وسجل المكسيك الضعيف في تقديم مرتكبي العنف الجنسي إلى العدالة.

وقال محامي روكسانا "ستكون سابقة سيئة إذا استمرت هذه الجملة"، “إنه يرسل رسالة إلى النساء، كما تعلمون، ينص القانون على أنه يمكنك الدفاع عن نفسك، ولكن إلى حد معين فقط”، "لقد اغتصبك، لكن ليس لديك الحق في فعل أي شيء".

وبينما وجدت محكمة ولاية المكسيك يوم الاثنين أن رويز تعرضت للاغتصاب، قالت إن الفتاة البالغة من العمر 23 عامًا كانت مذنبة بارتكاب جريمة قتل "مع الاستخدام المفرط للدفاع المشروع"، مضيفة أن ضرب الرجل على رأسه كان كافيًا للدفاع عن نفسها، كما أُمر رويز بدفع أكثر من 16000 دولار كتعويضات لعائلة الرجل الذي اغتصبها.

في مايو 2021، كانت رويز تعمل في بيع البطاطس المقلية في Nezahualcoyotl، إحدى البلديات الـ 11 في ولاية المكسيك مع حالة تأهب مستمرة لمقتل النساء وواحدة أخرى للاختفاء القسري للنساء.

أثناء وجودها مع صديقة، رويز، وهي امرأة من السكان الأصليين من ميكستيكا وأم عزباء من ولاية أواكساكا، التقت برجل رأته في جميع أنحاء الحي، بعد أن خرج من المنزل، عرض عليها الذهاب إلى منزلها وطلب منها فيما بعد البقاء في الليل لأن الوقت كان متأخرًا وكان بعيدًا عن المنزل.

وافقت رويز على السماح له بالنوم على مرتبة على الأرض. لكن بينما كانت نائمة، صعد على سريرها وضربها ومزق ملابسها واغتصبها، وفقًا لكاريرا، الدفاع القانوني عن رويز.

وقاومت رويز وضربته في أنفه وهددها بالقتل. وبعد قتله وفي حالة من الذعر، وضعت رويز جثة الرجل في كيس وسحبته إلى الشارع حيث اعتقلتها الشرطة.

على الرغم من إخبارها للشرطة بتعرضها للاغتصاب ، قالت كاريرا إن فحص الطب الشرعي لم يُجر قط، وهي خطوة حاسمة في محاكمة قضايا العنف الجنسي. بدلا من ذلك، رد ضابط بأنها ربما أرادت ممارسة الجنس مع الرجل في البداية ثم غيرت رأيها، على حد قوله.