الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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نائب وزير السياحة والآثار: مصر حققت نمًوا سياحيًا بالربع الأول من العام الجارى

السياحة في مصر
السياحة في مصر

قالت الدكتورة غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار، إن مصر حققت نموا سياحيا بالربع الأول من العام الجاري.

وأضافت الدكتورة غادة شلبي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن من يرسم الخريطة السياحية هو الطلب سواء من السائحين أو من شركات السياحة المتميزة، لافتة إلى أن دور مصر كدولة هي التسويق لأماكن معينة ترى أنها من الممكن أن تكون متميزة. 

وأشارت إلى أن هذه الفترة ننتظر حدث مميز وهو مسار العائلة المقدسة، حيث نعمل خلال هذه الفترة على تأهيل النقاط التي مرت بها العائلة المقدسة، وبالتالي نحن نهيء هذه النقاط أن تصبح مهيأة للزيارة، وبالتالي هكذا تصاغ الخريطة السياحية.

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