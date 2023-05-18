الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

جوارديولا بعد الفوز برباعية: أزلنا مرارة الخسارة أمام ريال مدريد العام الماضى

بيب جوارديولا
بيب جوارديولا

أعرب بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، عن سعادته الشديدة بالفوز الكبير الذي حققه فريقه على ريال مدريد برباعية نظيفة وتأهله إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

 

وكان مانشستر سيتي قد سحق ريال مدريد برباعية نظيفة في إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا.

 

وقال بيب في تصريحات عقب المباراة " كان لدي إحساس جيد بأننا سننتصر ونتأهل إلى النهائي، واليوم أزلنا كل آلام الخسارة في نصف نهائي الموسم الماضي لأنها كانت مريرة للغاية".

 

وأضاف " الفريق كان هادئا اليوم، وكان لدينا الثقة في القدرة على تحقيق هذا الإنجاز".

 

وتابع " لعبنا العديد من المباريات بمستوى جيد لكن هذه المرة مختلفة لأن هذا نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد".

 

وواصل حديثه " لم نفكر في النهائي حتى الآن لدينا مباراة يوم الأحد مهمة في الدوري الإنجليزي وبعدها نبدأ التفكير في نهائي دوري الأبطال".

 

وأتم " يجب أن نفوز بالألقاب، أمامنا مباراة واحدة ونفوز بالدوري الإنجليزي للموسم الثالث على التوالي وأخرى ونفوز بكأس إنجلترا ومثلهما ونفوز بدوري الأبطال".

بيب جوارديولا ريال مدريد دوري ابطال اوروبا مانشستر سيتى

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