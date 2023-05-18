وزير الاتصالات: نستهدف تعظيم الصادرات الرقمية

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن تعظيم الصادرات الرقمية واحدًا من أهم أهداف قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف "طلعت"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى المصرية، أن الصادرات الرقمية تعني عمل برامج من مصر، ويتم تصديرها لدولة أخرى، أو تنفيذ مشروعات برمجة وميكنة في دولة أخرى، لافتًا إلى أن هذا متاح وتتيحه التكنولوجيا، حيث يمكن العمل مع أناس في دولة أخرى من خلال الاتصالات، ويتم تنفيذ العمل الذي تم الاتفاق عليه ومراجعته في دولة أخرى، كما يتم تنفيذ المشروعات في دولة أخرى في مجال تكنولوجيا المعلومات، أثناء التواجد في مصر.

وأوضح أنه أصبح تنفيذ فكرة مشروع من دولة لدولة أخرى أمر سائد في دول العالم كله، لافتًا إلى أن كل دول العالم تشهد شح شديد في عدد الخبرات والمهارات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لاسيما في الدول التي تشهد تراجعًا ديمغرافيًا، وعدد سكانها ليسوا في ازدياد، وبالتالي فإن المهارات المتواجدة فيها ناقصة، ومن هنا لجأ قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، فرصة مهمة جدًا لابد أن نقتنصها، بأن تكون مصر مركز لما نسميه "التعهيد".