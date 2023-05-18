فى ذكرى ميلاد صالحة قاصين.. تعرف على قصة أول سيدة تقف على المسرح

في مثل هذا اليوم 18 مايو ولكن في عام 1878، ولدت الفنانة الراحلة صالحة قاصين، ودخلت الفن عام 1904، بعدما اكتشفها محمود حجازي، حيث تعتبر أول سيدة تقف على خشبة المسرح في مصر، وهي ممثلة يهودية ولدت بالقاهرة.

حياة صالحة قاصين الفنية

عملت صالحة قاصين في مسرحية “ضحية الغاوية”، وانضمت إلى فرقة عزيز عيد وشاركة فى مسرحية «الملك يهوب»، وعملت في مسرح نجيب الريحاني.

شاركت صالحة فى أول أعمالها السينمائية، عام 1935، وهو فيلم "الأبيض والأسود"، بعدها قدمت عددًا من الأعمال بأدوار صغيرة وهامشية أبرزها "طاهرة"، "بنات حواء"، "جعلوني مجرما".

وشاركت صالحة قاصين، في آخر أعمالها السينمائية، شهر عسل بصل، الذى عرض فى عام 1960، وكانت قد وصلت إلى عقدها الثامن من العمر.

أبرز أفلام صالحة قاصين

-شهر عسل بصل

-لوكاندة المفاجآت

-مع الأيام

-الشيطانة الصغيرة

-إسماعيل يس في مستشفى المجانين

-طاهرة

-ضحكات القدر

-بنات الليل

-عروسة المولد

-وعد

-أمريكاني من طنطا

-بنات حواء

-حلال عليك

-على كيفك

-صورة الزفاف

-إلهام

-أوعى المحفظة

-قلبي دليلي

-الماضي المجهول

-أول نظرة

-شهرزاد

-قصة غرام

-البني آدم

-على مسرح الحياة

-دنانير

-الأبيض والأسود

-انشوده الراديو