الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"الدفاع الروسية": مقتل 735 جنديا أوكرانيا وتدمير مستودع ذخيرة خلال 24 ساعة

الجيش الروسى
الجيش الروسى

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مقتل 735 جنديا أوكرانيا وتدمير مستودع ذخيرة ضخم ومجهز في نيكولاييف خلال الـ24 ساعة الماضية.


وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف، في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، إن الصواريخ الدقيقة بعيدة المدى أصابت مستودع ذخيرة كبير مجهز على أراضي شركة لإصلاح السفن في مدينة نيكولاييف، كما أصابت الضربات الجوية ونيران المدفعية لمجموعة نقاط تمركز الأفراد والمعدات العسكرية في كوبيانسك أسفرت عن مقتل 115 جنديا أوكرانيا، وتدمير مدرعتين قتاليتين و7 مركبات إضافة إلى مدفع هاوتزر Msta-B.


وأضاف كوناشينكوف أن نيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة والطائرات أصابت عددا من الأهداف في وحدات القوات الأوكرانية في دونيتسك ولوغانسك وأسفرت عن مقتل أكثر من 70 جنديا أوكرانيا، وتدمير مدرعتين لنقل الجنود، ومدفع "أكاتسيا"، ومدفع D-30 ، وتم صد هجومين شنتهما مجموعتان تابعتان للقوات الأوكرانية وتم تحييد أكثر من 30 جنديا أوكرانيا ودبابة واحدة.


وتابع أن القوات الروسية صدت 7 هجمات للقوات المسلحة الأوكرانية، كما قام الطيران الروسي بـ7 طلعات جوية خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأتمت المدفعية 64 مهمة نارية، أسفرت عن مقتل 360 جنديا أوكرانيا في هذا الاتجاه، وتدمير 4 مدرعات لنقل الجنود، و5 مدرعات قتالية، ومركبتين، ومدفع هاوتزر L-119 بريطاني الصنع، ومدفع "غفوزديكا"، وتدمير مستودع الذخيرة للواء الآلي رقم 110، التابع للقوات الأوكرانية في دونيتسك وكذلك رادار مضاد للبطارية AN/TPQ-50 أمريكي الصنع.


وأشار المتحدث إلى أنه في اتجاه جنوب دونيتسك وزابوروجيه، أسرت الضربات الجوية عن مقتل 150 جنديا وتدمير مدرعتين قتاليتين، و6 مركبات، إضافة إلى مدفع هاوتزر D-30، وتصفية ما يصل إلى 40 جنديا أوكرانيا وتدمير مدرعتين، و3 سيارات، ومدفعي "غفوزديكا"، ومدفع Msta-B في خيرسون ، وألحق الطيران العملياتي أضرارا بـ 83 وحدة مدفعية في مواقع إطلاق النيران في 112 مقاطعة.


واعترضت أنظمة الدفاع الجوي 9 صواريخ من راجمات "هيمارس"، كما تم إسقاط 19 طائرة مسيرة أوكرانية في مناطق خاركوف وخيرسون وزابوروجيه ولوغانسك.

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