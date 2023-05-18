الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

لافروف لا يستبعد تخلى الولايات المتحدة عن القيادة الأوكرانية الحالية

وزير الخارجية الروسي
وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إنه لم يستبعد تخلي الولايات المتحدة الأمريكية، عن القيادة الأوكرانية الحالية.


وأضاف لافروف - في مقابلة مع قناة "تسارجراد" الروسية التلفزيونية الأربعاء -: "الأزمة في أوكرانيا قد تنتهي بتخلي الولايات المتحدة عن القيادة الحالية لكييف، عندما لم تعد هناك حاجة إليها".


وتابع: "لقد تخلت الولايات المتحدة عن القيادة الأفغانية، التي اعتمدوا عليها خلال احتلال هذا البلد لمدة عشرين عامًا"، معربًا عن أمله أن يهتم السياسيون المعاصرون بالتاريخ وكيف تتطور علاقات الهيمنة لمن يريد أن يفرض نفسه على الجميع.


وأشار لافروف إلى أن المحلليين السياسيين يكتبون كثيرًا عن أن واشنطن ستتخلى عن القيادة الحالية في كييف، ويتوقعون أن يستمر الدعم الأمريكي لأوكرانيا ما دامت واشنطن في حاجة إليها.

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